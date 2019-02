Abwarten - abwarten...

Wall Street – alles auf Trump/Kim und die laufenden Verhandlungen mit China gerichtet. Handel spricht von notwendiger Verschnaufpause. FED-Chef Powell redet heute vor dem Bankenausschuss des US-Senats zur Geldpolitik generell.

Brexit – jetzt ist die Verwirrung total: Labour unterstützt Ruf nach zweiter Abstimmung! Werden die Karten neu gemischt? Heute will Theresa May orientieren, morgen stehen einige Abstimmungen an, die den weiteren Verlauf anzeigen werden. Hinter den Kulissen wird «geschoben».

Swiss Life – 2018 – Reingewinn plus 7pc auf CHF 1080 Millionen. Dividende wird auf CHF 16.50 (13.50) erhöht. Starkes Wachstum bei den Fee-Erträgen (Beraterkanälen). Geschäftsleitung: «alle Ziele erreicht, die Mehrheit davon übertroffen.» Noch kein Kommentar zum laufenden Jahr.

Swatch – will Samsung wegen Verletzung von Markenrechten in den USA verklagen (Smart-Watch Zifferblatt).

Roche GS – ZKB marktgewichten, BKB marktgewichten 175: «riskanter Schritt», UBS bleibt neutral 270, JP Morgen bestätigt übergewichten 300, Goldman Sachs bestätigen 300 kaufen, Bryan Garnier bestätigt kaufen 325, Morgan Stanley bestätigt gar übergewichten 316!

Swiss Re – DZ geht auf 111 (106) kaufen.

Lonza – BKB bleibt bei übergewichten 315.

Also – 2018 – Umsatz 9,18 Milliarden Euro, Gewinn 81,2 Millionen Euro, Dividende CHF 3.00 (2.75).

CPH-Gruppe – 2018: Umsatz plus 13,6pc auf CHF 533.5 Millionen, Nettoergebnis 42,3 Millionen, ein Plus von 161 Prozent. Dividende wird auf CHF 1.30 verdoppelt und zusätzlich eine Sonderdividende zum 200-Jahr-Jubiläum von 50 Rappen pro Aktie vorgeschlagen. «erfreulicher Ausblick für 2019» zeigt Optimismus fürs laufende Jahr.

PSP Swiss Property – 2018: danke höheren Liegenschaftenerträgen und Neubewertungseffekten mehr verdient. Ausblick für 2019 optimistisch und erhöht. Insgesamt war der Reingewinn 2018 um 0,8pc leichter. Aber im Rahmen der Analystenerwartungen.

Implenia – starker Gewinneinbruch im 2018. Reingewinn gerade noch 0,5 Millionen (39 Millionen).

Bell Food Group – Doris Leuthard wird Verwaltungsrat!

Bitcoin – 3784 (4446/3763).

Ferner Osten –Tokio minus 0,4pc, Hongkong minus 0,6pc, Schanghai plus 0,4pc, Singapur minus 0,4pc, Seoul minus 0,3pc, Sydney minus 0,9pc, Dollar 1.0006, Euro 1.1359, CNY 6.6959! (tiefst 6.6903), Gold 1325, Silber 15.86, Erdöl 64.64.

Vorbörse – Swiss Life und LarfargeHolcim etwas besser die meisten Titel leichter gestellt, aber alles sehr zurückhaltend. Volatilität bleibt, da alle Händler abwarten…

Tendenz – Footsie minus 46 Punkte, DAX minus 76 Punkte, CAC minus 18 Punkte, SMI minus 48 Punkte, Dow Jones Futures minus 77 Punkte!