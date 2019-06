Alle Augen auf FED-Entscheidungen/-Ankündigungen

Wall Street – FED wird heute klar der Impulsgeber sein. Werden die Weichen auf eine Zinswende gestellt? DJ Index nur noch 1,8pc unter Alltime-High.

US Wahlen – Trump hat offiziell Wahlkampf 2020 in Orlando/Florida eröffnet. «Keep America Great»!?

China/USA – Trump-Tweet, er werde ein ausführliches Meeting mit dem chinesischen XI Jinping in Japan abgemacht. Börse springt darauf an und sieht die festgefahrenen Handelsgespräche wieder in Gang kommen. Trump bestätigt, dass heute schon wieder die Gespräche von den Vertretern aufgenommen werden.

EZB – jetzt legt sich Trump mit EZB-Chef Mario Draghi an. Geisselt dessen Haltung, den Geldhahn weiter offen zu halten und so den Dollar (indirekt) zu schwächen als üble Machenschaft. Kommt eine Zinssenkung schon im Juli-Meeting der EZB? Jetzt fehlt nur noch ein Streit mit der Bank of Japan und der Bank of England, dann hat er alle Wichtigen gegen sich.

Libra – Facebook will (wird) im kommenden Jahr «Libra» als Weltkryptowährung einführen. Da werden sich die Banken warm anziehen müssen. Und auch die «normalen» Kreditkarten-Unternehmungen werden Haare lassen müssen. Die Gebührenfrage wird einer der grossen Schlüsselpunkte sein.

FED – heute fällt ein Beschluss - FED-Chef Powell wird heute Nachmittag am Fernsehen die Beschlüsse und das weitere Vorgehen darlegen. Trump hat in ersten Tweets bereits wieder «gefeuert».

Bâloise – Swiss Property Fund plant Kapitalerhöhung, will ein Liegenschaftsportfolio von 193,9 Millionen Franken übernehmen. 20 Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Wohnanteil 77pc. Bâloise betont hohe Ertrags- und Wertstabilität.

Bell – mit klarer Gewinnwarnung: «tieferes operatives Ergebnis erwartet. Massnahmen eingeleitet.» Hohe Schweinepreise als Hauptgrund genannt.

Bitcoin – 9175 – (9614/8959).

Japan – Exporte Mai zum sechsten Male in Folge rückläufig. Handelsspannungen zwischen USA und China als Hauptgrund genannt.

Ferner Osten –Tokio plus 1,7pc, Hongkong plus 2,3pc, Schanghai plus 1,3pc, Seoul plus 1,2pc, Sydney plus 1,0pc, Singapur plus 0,9pc, Dollar 1.0005, Euro 1.1199, CNY 6.9003, Gold 1344, Silber 14.96 (15.00 touchiert)! Erdöl 62.24.

Vorbörse – abwartend, gar etwas leichter. 10 000 muss verdaut und konsolidiert werden. Für Händler eine klare Sache. «Es wird nochmals einen Schub geben, auch wenn vorerst konsolidiert werden muss. Psychologisch ist die Schallmauer-Durchschlagung sehr wichtig!»

Tendenz – Footsie minus 18 Punkte, DAX minus 7 Punkte, CAC minus 31 Punkte, SMI plus 14 Punkte, Dow Jones Futures plus 6 Punkte!