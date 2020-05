Börsen global unter Druck - Streit Peking/Washington eskaliert weiter!

Roche – FDA erteilt «Notfallzulassung» für Antikörper-Test für das Coronavirus!

CH – Detailhandelsumsätze im März minus 6,2pc!

CH-Automarkt – dramatischer Einbruch im April – minus 67,2pc im Jahresvergleich!

Nordstream 2 – das russische Kabel/Pipeline-Verlegungsschiff «Akademik Cherskly» ist in Kaliningrad (Königsberg) in der Ostsee eingetroffen. Nach dreimonatiger Fahrt vom Pazifik her. Moskau plant, damit die Pipeline Nordstream 2 bis Ende dieses Jahres fertig zu verlegen. Dann soll russisches Erdöl nach Europa fliessen. Washington hat bisher energisch (und erfolgreich) versucht, den Endausbau zu verhindern. Juristische Schlachten sind angesagt.

Wall Street – Trump droht China mit Aufhebung Handelsabkommen falls Peking die vereinbarten Käufe in den USA nicht durchführt oder reduziert! Gleichzeitig verschärft er die Angriffe gegen Peking wegen Verschleppung der Corona-Seuche. Antwort China noch ausstehend.

AMS – Credit Suisse geht auf überdurchschnittlich 18 (12.50).

Geberit – Credit Suisse 450 (470) neutral.

Julius Bär – Citigroup 38 (35.50) neutral.

Swiss Re – UBS 93 (90) kaufen! Deutsche Bank 90 (100) halten.

LafargeHolcim – Credit Suisse nimmt auf 53 (65) zurück, ist aber für überdurchschnittlich.

Swiss Life – JP Morgan 330 (380) untergewichten!

Clariant – Goldman Sachs 17 (18.10) neutral

Straumann – Deutsche Bank 890 (920) kaufen. UBS 800 (965) neutral, Credit Suisse 870 (1030) überdurchschnittlich.

Leonteq – Credit Suisse 43 (51) neutral.

Kühne + Nagel – UBS 122 (144) neutral.

Deutschland: Arbeitslosigkeit im April 5,8pc.

Bitcoin – 8621 (8949/8537).

Indien – grosse Verkaufswelle, starke Zunahme Corona-Ansteckungen und Todesfälle. Börse minus 4,5pc!

Ferner Osten - Tokio geschlossen bis Donnerstag, chinesische Märkte heute geschlossen (Feiertage), Hongkong minus 4,1pc! Schanghai geschlossen, Seoul minus 2,6pc, Singapur minus 2,4pc, Sydney plus 1,4pc, Dollar 0.9644, Euro 1.0544! CNY 7.0633, Gold 1700, Silber 14.89, Erdöl 25.84.

Vorbörse – schwach, Roche minus 1,0pc, Nestlé minus 1,8pc, Surveillance minus 1,9pc, Swisscom minus 2,0pc, UBS minus 4,5pc, ABB minus 4,0pc, Credit Suisse minus 4,0pc, Adecco minus 3,9pc – hohe Volatilität!

Tendenz - Footsie minus 23 Punkte, DAX minus 384 Punkte, CAC minus 170 Punkte. SMI vorbörslich minus 285 Punkte, Dow Jones Futures minus 185 Punkte.