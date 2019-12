Börsen und hohe Cash-Bestände der Institutionellen drücken die Börsen erneut nach oben!

China/USA – Finanzminister Steven Mnuchin: «Trade Deal mit China steht und ist zur Unterschrift anfangs Januar bereit». Das beflügelt vorerst die amerikanischen Börsen.

Wall Street – alle Indices weiter auf Rekordhöhe – grosse Cash-Bestände drücken Börse nach oben: «alles will angelegt sein» meinen Fondsmanager und Institutionelle Anleger. «Unbesehen von der delikaten politischen Lage, die einfach in den Hintergrund gedrängt wird.» Interessant: Erstmals in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte hat Amerika ein Jahrzehnt ohne Rezession erlebt.

WEF Davos – angekündigter Besuch von Präsident Trump setzt Davos in Aufregung. Wie wird er sich aufführen!?

WEF Davos II – Gerüchte in Peking halten und verhärten sich , Präsident Xi werde nicht nach Davos kommen. Soll einem Treffen mit Präsident Trump aus dem Weg gehen.

Brexit – nach der Rede der Königin (mit dem Programm der Regierung Johnson) wird Premier Johnson heute im Unterhaus seinen Brexit durchpeitschen. Und die EU auch wissen lassen, dass er keinesfalls eine Ausdehnung der Überzeit akzeptieren werde. Harte Gangart angesagt?!

Swisscom – Bundesgericht bestätigt Busse von 186 Millionen Franken wegen Kartellvergehen.

ASMALLWORLD – erwartet jetzt – entgegen bisherigen Prognosen – für 2019 ein positives Ergebnis bei EBIT und Reingewinn 2018 brachte noch einen Verlust von 3,1 Millionen Franken.

Dufry – verstärkt Präsenz am Singapur Changi Airport.

Clariant – Bär geht von halten auf positiv, sieht 20, Vontobel bleibt bei 20 halten, Kepler Cheuvreux bei 24 kaufen, Baader-Helvea bei 31 kaufen!

Swatch – Vontobel bleibt bei 270 halten, Bär bei 330 halten, ZKB ist hingegen für übergewichten. Goldman Sachs 307 (337) neutral (kaufen).

Kudelski – ZKB bleibt bei untergewichten, UBS bei verkaufen 5!, Vontobel halten 6.80.

Emmi – Credit Suisse 950 (1000) aber mit übergewichten.

Meyer Burger – Credit Suisse senkt auf 30 Rappen (39) unterdurchschnittlich.

Zentralbahn – bestellt bei Stadler Rail fünf Triebzüge mit Zahnrad-Antrieb.

Bitcoin – 7124 (7165/7078).

Ferner Osten - Tokio minus 0,2pc, Hongkong minus 0,1, Schanghai minus 0,5pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9793, Euro 1.0887, CNY 7.0145, Gold 1479, Silber 17.08, Erdöl 66.58.

Vorbörse – SMI leichter angesagt. Schwächer Swisscom minus 1,3pc, Autoneum plus 1,4pc, GAM flat, restliche Titel vorsichtig und leichter angestellt, Volatilität zum Wochenende wird noch zunehmen.

Tendenz - Footsie minus 4 Punkte, DAX minus 4 Punkte, CAC plus 14 Punkte. SMI vorbörslich plus 2 Punkte, Dow Jones Futures minus 24 Punkte.