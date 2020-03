Börsen versuchen Erholungsrallye - Virus-Sorgen bleiben weltweit!

Wall Street – Futures weisen auf bessere Eröffnung hin, aber alles noch obernervös. Die Virus-Lage in den USA ist weiter besorgniserregend, wird aber vorerst von den massiven Stützungsmassnahmen vorerst neutralisiert. Tagesnews werden grossen Einfluss haben.

Kudelski – UBS senkt Kursziel auf CHF 2.00 (4.50) verkaufen!

Komax – UBS reduziert Kursziel stark auf 125 (190) verkaufen!

Sunrise – Barclays 90 (95) übergewichten.

Swisscom – Barclays 495 (510) marktgewichten.

Givaudan – Bernstein Research 2150 (2160) unterdurchschnittlich.

Surveillance – Berenberg Bank senkt Kursziel auf 2300 (2500), mit Halteempfehlung. Gewinnschätzungen bis 30pc zusammengestrichen.

Landis+Gyr – Credit Suisse nimmt auf 92 (108) zurück, bleibt aber bei überdurchschnittlich.

Geberit – Goldman Sachs 313 (318) verkaufen. EBIT-Schätzungen werden um 15pc zurückgenommen.

Bitcoin – 6192 (6257/5858).

Peking – Zentralbank PBOC senkt 7-Tage Reverse Reposatz auf 2,2pc (2.40).

Ferner Osten - Tokio minus 1,6pc, Hongkong minus 0,5pc, Schanghai minus 0,9pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur minus 3,1pc, Sydney plus 7,0pc (grosses Stützungsprogramm der Regierung), Dollar 0.9544, Euro 1.0586, CNY 7.0933, Gold 1618, Silber 13.93, Erdöl 23.49! (tiefster Stand seit November 2002).

Vorbörse – SMI besser: UBS plus 2,4pc (hält an bisheriger Dividende fest) , Zurich plus 2,1pc, Surveillance plus 1,7pc, aber ABB minus 4,1pc. Restliche Titel mixed, hohe Volatilität angesagt!

Tendenz - Footsie plus 39 Punkte, DAX plus 135 Punkte, CAC plus 49 Punkte. SMI vorbörslich plus 77 Punkte, Dow Jones Futures plus 173 Punkte. Alles sehr nervös und volatil, grössere Schwankungen.