Die Börsen nehmen weiteren Anlauf!

Wall Street – Indikationen weisen auf guten Start hin.

EU – heute beginnt in Bruxelles das «Ringen» um Spitzenämter.

Stadler Rail – erhält von Norwegen interessanten Service-Auftrag über 100 Züge!

Burckhardt Compression – 2018/2019: Umsatz plus 0,8pc nur leicht über Vorjahr, aber Bestellungseingang mit plus 25,4pc deutlich gesteigert. Gewinn , unveränderte Dividende von CHF 6,0 pro Aktie.

Dottikon – 2018/2019: Umsatz CHF 147,7 Millionen Franken, 1.Hj schwächer, 2.Hj klar besser, Reingewinn CHF 16,3 Millionen (254.8), Sonderabschreibung von 4 Millionen belastet Ergebnis (Planungsleistungen, schlechter Baugrund, nicht werthaltig), keine Dividende!

Sika – eröffnet Produktionsanlage in Qatar.

Seco – BIP 1.Q: Inland- und Auslandnachfrage tragen das Wachstum von plus 0,6pc. Seit sechs Quartalen zum esten Mal stiege wieder der Privatkonsum plus 0,4pc.

Eidg. Zollverwaltung – Aussenhandel/Uhrenexporte April 2019: Leicht differenziertes Bild: Exporte April minus 2,3pc, Importe plus 0,8pc. «Der Handel bewegte sich aber weiterhin in beiden Verkehrsrichtungen auf hohem Niveau.» Handelsbilanz mit ansprechendem Ueberschuss von 1,9 Milliarden Franken!

Novartis – 3 Milliarden Dollar Umsatz mit Gentherapie in den USA. «Zolgensma» für 2,125 Millionen Dollar pro Behandlung. Gemäss FuW die teuerste Medizin der Welt soll ein Umsatztreiber werden.

Novartis II – Goldman Sachs erhöht Kursziel auf 102 (98) Conviction buy (Ueberzeugungs-Kauf). Erhöht Umsatzschätzungen für 2019-22 («Zogensma»).

Nestlé – JP Morgan erhöht stark auf 120 (100) mit übergewichten. Sieht beschleunigte Umsatzdynamik und starkes Gewinnpotenzial.

Swiss Re – UBS passt Kursziel leicht an auf 85 (82), ist aber für verkaufen!

Baer – Deutsche Bank nimmt Kursziel auf 44 (45) zurück, ist für halten.

Flughafen Zurich – Citigroup geht von verkaufen auf neutral!

Bitcoin – 8734 (9287/8647).

Ferner Osten - Tokio plus 0,3pc, Hongkong plus 0,7pc, Schanghai plus 0,7pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney plus 0,3pc. Dollar 1.0042, Euro1.1236, CNY 6.9064, Gold 1283, Silber 14.54, Erdöl 70.24.

Vorbörse – freundlich, gut gestimmt: erste Trader haben wieder SMI 10 000 im Auge: Novartis plus 0,7pc, Sika plus 0,6pc, Flughafen plus 1,1pc, Kudelski plus 0,8pc, Stadler Rail plus 0,7pc. Restliche Titel gut gehalten, teilweise auch freundlich. Und die Volatilität bleibt uns erhalten.

Tendenz - Footsie plus 38 Punkte, DAX plus 39 Punkte, CAC plus 20 Punkte. SMI vorbörslich plus 57 Punkte, Dow Jones Futures plus 65 Punkte.