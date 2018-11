FED-Chef Powell dreht Börse

FED – FED-Chef Jerome Powell: «Die Zinsen steuern auf neutral». Braucht daher auch – möglicherweise – weniger Zinserhöhungen. Das war das Zeichen für die Börse zu einen «Befreiungs-Galopp». Dow Jones saust bis zum Abläuten auf Höchstkurs plus 617 Punkte!

Seco – BIP 3.Q: Wachstum abrupt unterbrochen, Rückgang um 0,2pc. Inland und Aussenhandel mit negativen Impulsen. Im 2.Q. war noch ein Plus von 0,7pc gemessen worden: «Vor dem Hintergrund des sehr dynamischen Wachstums der letzten Quartale kommt dies einer Normalisierung auf hohem Niveau gleich.»

Cebit – einst eine der beiden grössten Computer-Messen der Welt schliesst die Tore. «Sie hat sich selber überlebt».

Swiss Life – heute Investorentag: neue Ziele definiert. Bis 2021 Steigerung der Fee- und Risikoresultate und eine Erhöhung der Ausschüttungsquote!

LafargeHolcim – UBS und Bryan Garnier wiederholen neutral, Vontobel bestätigt kaufen 52, JP Morgan übergewichten 55, Morgan Stanley übergewichten 58, ZKB übergewichten.

Nestle – DZ Bank unverändert 89 halten.

Flughafen Zürich – HSBC senkt auf 160 (200) halten.

Adecco – Goldman Sachs empfiehlt den Kauf (neutral) b67 (74): Aktie im historischen Vergleich günstig bewertet und positives Umsatzwachstum möglich.

Richemont – RBC Capital Markets senkt Kursziel auf 85 (100), bleibt aber bei überdurchschnittlich, Aktie bleibt attraktiv!

Novartis – EU gewährt Zulassung «Gilenya».

Bitcoin – 4173 ruhiger als in den Vortagen.

Ferner Osten - Tokio plus 0,4pc, Hongkong minus 0,9pc, Shanghai minus 1,2pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney plus 0,6pc, Dollar 0.9930, Euro 1.1297, CNY 6.9401, Gold 1226, Silber 14.37, Erdöl 58,76.

Optionen/Vorbörse – alles fester notiert: Adecco plus 1,9pc, Swiss Life plus 1,5 ABB plus 2,0pc, Credit Suisse plus 0,9pc, aber trotzdem volatiler Tagestrend angesagt.

Tendenz - Footsie plus 41 Punkte, DAX plus 81 Punkte, CAC plus 41 Punkte. SMI vorbörslich plus 48 Punkte, Dow Jones Futures minus 55 Punkte.