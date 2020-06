Grosse Cash-Positionen drängeln zur Börse - politische Einflüsse werden aber dominieren!

US-Unruhen -. Trump droht mit Militäreinsätzen «im ganzen Land». Um Aufruhr, Brandschatzung, Plünderungen und Chaos zu stoppen. Gouverneure zeigen Widerstand, wollen die Initiative nicht Trump überlassen.

Moody’s reduziert die Benotung für Indien auf Baa3 mit negativem Ausblick!

BWO – hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen wird unverändert bei 1,25pc belassen.

Wall Street – gestern plus 92 Punkte im DJIA, ein Plus von 0,4pc. Unruhen in den USA grosser Einflussfaktor. Trump irrlichtert weiter, verunsichert die Anlegergemeinde zusehends.

Burckhardt Compression – 2019/2020: rückläufiger Bestellungseingang, aber höherer Umsatz und mehr Gewinn. Unter Analystenerwartungen bei Umsatz und Bestellungseingang. Kepler Cheuvreux 250 halten in einer ersten Einschätzung.

Surveillance – Barclays geht auf 2500 (2575) zurück, bleibt bei marktgewichten.

Rieter – UBS 81 (110) verkaufen!

Ypsomed – Credit Suisse erhöht auf 125 (115) unterdurchschnittlich !

Temenos – Deutsche Bank 150 (190) geht auf halten (kaufen) zurück.

LafargeHolcim – JP Morgan 44 (43) übergewichten.

Aryzta – UBS 0.65 (0.95) neutral.

Bitcoin – 10099 (10390/9735) – schubweise grössere Umsätze.

Roche – erhält FDA-Zulassung für «Tecentriq/Avastin» gegen Leberkrebs!

Ferner Osten - Tokio plus 1,2pc, Hongkong plus 0,6pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 1,2pc, Singapur plus 1,3pc, Sydney plus 0,1pc (RBA belässt Leitzins bei 0,25pc), Dollar 0.9616, Euro 1.0703, CNY 7.1197, Gold 1737, Silber 18.17, Erdöl 38.63.

Vorbörse – SMI gut gestimmt, fester ABB, Roche, Zürich, UBS und Adecco plus 1,3pc, Aryn plus 2,0pc, Ypsomed plus 1,8pc, Kudelski plus 1,7pc – aber weiter volatil. Wie wird Konjunkturpaket aus Berlin ausfallen?

Tendenz - Footsie plus 22 Punkte, DAX plus 30 Punkte, CAC plus 30 Punkte. SMI vorbörslich plus 110 Punkte, Dow Jones Futures minus 59 Punkte.