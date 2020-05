Nach Vaccine-Hausse Marschhalt (Ernüchterung) angesagt!?

WHO – Präsident Trump droht der Weltgesundheitsorganisation: «Wenn sich die WHO nicht innerhalb der nächsten 30 Tage wesentlich ändert, werden wir alle Zahlungen einstellen und erwägen gar den Austritt aus der Organisation.»

Wall Street – Aussichten, dass ein Vaccine geschaffen werden könne und die «Oeffnung» vieler Staaten mit «back to business» hat an der Wall Street zu grossen Bewegungen geführt. Vor allem viele Short-Positionen wurden auf dem falschen Fuss erwischt. «Das Short-Covering hat einen beachtlichen Anteil am Umsatzvolumen mitgetragen. Jetzt gilt es zu sehen, ob diese Avancen >durchgestanden< werden können…» FED-Chef Jerome Powell und Staatssekretär Steven Mnuchin heute «virtually» Aussagen vor dem Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs mit wirtschaftlichem und finanziellen «Update»…

Sonova – 2019/2020: Gruppenumsatz plus 8,7 Prozent lokal oder 5,6 Prozent in CHF. Auf 2 917 Millionen Franken. Operativer Cash Flow plus 55,1pc auf CHF 638.50. «Pandemie erlaubt keine genaue Prognose für 2020/21». Dividende als Stockdividende 1 Aktie pro 150 bisherige. (Viele Aktien aus Rückkäufen vorhanden, so lässt sich Cash sparen).

Julius Bär – Zwischenmeldung 4 Monate: rückläufige Kundenvermögen, aber gute Erträge dank aktiven Kunden.

Zurich – Morgan Stanley neu 404 (412) übergewichten. Pandemiekosten dürften 750 Millionen Dollar erreichen!

Surveillance – SocGen senkt auf 2065 (2200) halten.

Swisscom – ZKB bleibt bei übergewichten.

Richemont – platzierte 2-Milliarden-Amleihe in Euro in drei Tranchen! DZ Bank 51.50 (49.50) halten.

Vifor Pharma – Baader-Helvea bestätigt 152 zukaufen, Credit Suisse 160 (153) überdurchschnittlich.

Swiss Re – Jefferies geht auf 62 (80) zurück, halten!

Geberit – Barclays 400 (415) geht aber auf marktgewichten (untergewichten).

LafargeHolcim – Barclays passt auf 44 (57) an mit übergewichten.

Roche – US-Zulassung für First-Line NSCLC-Monotherapie mit «Tecentriq» erhalten.

Lonza – Partner Moderna erste positive Testergebnisse für Impfstoff «mRNA-1273 gegen Corona-Virus. Wall Street in Euphorie, jagt Moderna-Aktie: Schlusskurs 80, plus 13 Prozent! Nachbörslich etwas leichter mit Gewinnmitnahmen und angesagter Kapitalerhöhung (siehe nächsten Punkt).

Moderna – will mit einer Platzierung neuen Aktien von $ 1.15 Milliarden zu $ 76 für neues Kapital zur Fortführung der Vaccine-Forschung «MRNA-1273» platzieren.

Sunrise – geht mit Salt eine strategische Partnerschaft ein: 1,5 Millionen Schweizer Haushalte mit glasfaserbasierten Breitbanddiensten zu versorgen.

London – Unterhaus beschliesst Sperriegel: ab Januar 2021 werden Arbeitskräfte aus der EU und Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz (!) keinen freien Zugang zum britischen Arbeitsmarkt mehr haben…

EU – will europäisches Hilfspaket über 500 Milliarden Euro schnüren. Krisenstaaten wie Italien oder Spanien könnten Zuschüsse beanspruchen.

Präsident Trump – «ich nehme seit zehn Tagen «Hydroxychloroquine (Malaria-Mittel) als Prophylaxe gegen Corona-Virus!»

Bitcoin – 9675 (9943/9501).

Ferner Osten - Tokio plus 1,5pc, Hongkong plus 1,7pc, Schanghai plus 0,7pc, Seoul plus 0,5pc, Singapur plus 1,7pc, Sydney plus 1,4pc, Dollar 0.9719, Euro 1.0606, CNY 7.1097, Gold 1735 (höchst 1765), Silber 17.11, Erdöl 35.16.

Vorbörse – freundlich/gehalten: Novartis plus 0,7pc, Roche plus 0,6pc, Baer plus 3,6pc, Aryn plus 1,opc, Sonova plus 0,7pc, volatil wie immer.

Tendenz - Footsie plus 15 Punkte, DAX plus 24 Punkte, CAC plus 13 Punkte. SMI vorbörslich plus 56 Punkte, Dow Jones Futures plus 56 Punkte!