Politisches Wochenende - FED-Action übernächste Woche!

Wall Street – weiter grosse Verunsicherung wegen Iran, China und auch wieder Nordkorea. Lebhaftes Wochenende steht bevor. Von der Anlagegemeinschaft «mit Ungeduld» wird die kommende FED-Action erwartet (Zinsentscheid am 31.7.). Zinssenkung gilt als sicher, man streitet sich zwischen ¼ und einem halben Prozent.

CH-Börsen – SMI hat 10 000 erneut übersprungen – «klare Tendenz nach oben» meldet der Handel.

Brexit – neue EU-Präsidentin, neue Töne: «Wenn uns die Briten gute Gründe für eine Brexit Extension geben bin ich glücklich ihnen zuzuhören» (If our British friends give good grounds for a Brexit extension I am happy to listen to them).

Iran/USA – US-Kriegsschiff «USS Boxer» schoss iranische Drone ab «um sich zu verteidigen». Drohne war vorher wiederholte Male gemahnt worden «zu verschwinden». Iraner geben sich vorerst «unwissend».

Nestlé – verkauft zwei Fabriken in Usbekistan an Lactal.

Valora – 1.Hj: Umsatz übersteigt mit CHF 1005 Millionen die Milliardengrenze, EBIT 42,8 Millionen Franken.

SFS – 1.Hj: Umsatz gehalten plus 1,4pc, Konzerngewinn CHF 88,6 Millionen (88,9), Ausblick ganzes Jahr leicht positiv.

Richemont – DZ Bank 80.50 (79), Credit Suisse 69 (64) unterdurchschnittlich, aber RBC Capital Markets erhöht auf 93 (85) mit überdurchschnittlich, Citigroup 85 (78) neutral, JP Morgan 85 (80) neutral.

Surveillance – Barclays 2600 (2700) marktgewichten, Deutsche Bank 2555 (2650) kaufen, JP Morgan 2500 (2600) neutral.

Swatch Group – Bär 330 (300) halten, Kepler 345 (330) kaufen

Credit Suisse – Citigroup senkt auf 16 (16.25) kaufen.

Temenos – UBS 103 (99) verkaufen.

Novartis – Deutsche Bank 90 (89) halten., CFRA 92 (86) halten (kaufen), Barclays 80 (70) untergewichten.

Polyphor – UBS senkt auf CHF 9.40 (23) neutral!

DKSH – Vontobel 55 (76) halten.

Feintool – Vontobel 76 (80) weiter halten.

Bobst – Vontobel 65 (80) weiter halten.

Givaudan – Baader Bank kaufen, Sanford C. Bernstein verkaufen. UBS bleibt bei neutral, Goldman Sachs verkaufen.

Ferner Osten – Tokio plus 2,0pc, Hongkong plus 1,0pc, Schanghai plus 0,8pc, Seoul plus 1,4pc, Singapur plus 0,3 pc, Sydney plus 0,7pc, Dollar 0.9836, Euro 1.1072, CNY 6.8756, Gold 1442, Silber 16.44! Erdöl 62.85.

Silber – Singapur und Hongkong melden stete aber unauffällige Käufe in Silber.

Vorbörse – SMI freundliche Grundstimmung – Adecco, ABB und UBS plus 0,5pc, Surveillance minus 0,3pc, Val plus 1,2pc, Kudelski plus 0,6pc, restliche Titel freundliche Grundstimmung, aber Volatilität wird zum Wochenschluss bleiben.

Tendenz – Footsie plus 33 Punkte, DAX plus 72 Punkte, CAC Punkte, SMI plus 54herher Punkte, DJ Futures plus 108 Punkte.