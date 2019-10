Schweizer Pharma neu und massiv im US-Fokus?

Wall Street – Syrien, Türkei und das zögernde China, das sich verschärfende Impeachment-Verfahren verunsichern die Börsen. Hohe Volatilität.

CH-Pharma-Exporte – USA wollen Schweizerische Pharmaimporte mit Strafsteuern belegen. Das wäre ein schwerer Schlag für die Schweizer Pharma. Derzeit noch viele Gerüchte, aber offensichtlich studiert Washington entsprechende Pläne sehr genau. Will Trump eine neue «Baustelle» eröffnen, um Druck von anderer Seite wegzunehmen? Schweizer Pharma umfassen gegen ein Drittel aller Exporte nach den USA! Amerika hat derzeit ein Handelsbilanzdefizit von 18,9 Milliarden Dollar gegenüber der Schweiz.

Sonova -Investoren und Analystentag 2019: strategische Fortschritte, wegweisende Innovationen angesagt!

Stadler Rail – holt erstmals Auftrag im pazifischen Raum: 34 Lokomotiven nach Taiwan! Wird als Durchbruch betrachet.

Swiss Life – Studie zeigt, drei von vier Schweizern möchten Wohneigentum erwerben!

Mobimo – Gewinnwarnung?

SoftwareOne – kommendes IPO einschliesslich Greenshoe «flott» überzeichnet.

Roche – Jefferies 330 (315) kaufen, ZKB bleibt bei marktgewichten.

Nestlé – Credit Suisse 93 (91) aber mit unterdurchschnittlich.

LafargeHolcim – Julius Bär bleibt bei 55, mit Kaufempfehlung.

Lonza – UBS weiter 370 kaufen.

Dufry – ZKB bleibt bei übergewichten, Vontobel weiter bei kaufen 125.

Sika – UBS wiederholt verkaufen 135.

Brexit – Nach der Rede der Königin werden in den kommenden Tagen die weiteren Schritte kommen: Last Minute Verhandlungen mit Brüssel? Vorerst Verwirrung auf allen Stufen.

Bitcoin – 8331 (8699/8304).

Ferner Osten - Tokio plus 1,8pc, Hongkong minus 0,3pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur plus 0,3pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9966, Euro 1.0995, CNY 7.0688, Gold 1492, Silber 17.63, Erdöl 58.89.

Vorbörse – SMI gut gehalten, Stimmung gut aber volatil: UBS plus 0,3pc, Stadler plus 1,4pc, Aryn plus 0,5pc, restliche Titel gut disponiert.

Tendenz - Footsie plus 12 Punkte, DAX plus 24 Punkte. Dow Jones Futures plus 77 Punkte.