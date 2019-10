Trotz globaler Unsicherheiten passable Grundstimmung!

Wall Street – 2. Whistleblower hat sich angekündigt, kommt Präsident Trump noch mehr in Bedrängnis? Selbst für «alte Hasen» wird Durchblick immer schwieriger: Jeder gegen Jeden?!

China/USA – China-Delegation kommt Donnerstag nach Washington zu weiteren Verhandlungen. Unter Leitung von Vizepremier Liu He. Beobachter sehen eine Verhärtung der Positionen auf beiden Seiten. «Klares Pokerspiel». Beide Seiten brauchen einen Erfolg, wenn auch aus ganz anderen Überlegungen.

Brexit – diese Woche geht die Brexit-Schlacht in eine weitere Runde. EU und London auf Kollisionskurs?

Nordkorea/USA – die Nordkoreaner lassen Verhandlungen in Stockholm platzen und fahren nach Hause. Werfen den USA vor: «sie kamen mit leeren Taschen, ohne brauchbare Vorschläge»

ABB – Oddo Securities senkt auf 17 (17.50) abbauen. Erwartet im 3.Q. weitere Verlangsamung, lange risikoreiche Übergangsphase! Deutsche Bank senkt auf 19.50 (20) halten, HSBC senkt auf 22 (25) kaufen.

Aryzta – Vontobel wiederholt 0.75 abbauen: gesamte Verkäufe erheblich unter Buchwert und den Markterwartungen, Kepler Cheuvreux bleibt bei abbauen 1.10, ZKB hingegen hält an übergewichten fest. Aryzta will morgen Zahlen 2018/2019 bringen.

SFS Group – Credit Suisse geht auf 110 (120) zurück, bleibt aber bei überdurchschnittlich.

Implenia – VR prüft a.o.GV.

Osram – ams bleibt am Ball, obwohl anvisierte 62,5pc nicht erreicht wurden.

Bitcoin – 7828 (8211/7764).

Ferner Osten - Tokio minus 0,2pc, Hongkong minus 1,1pc, Schanghai geschlossen, Seoul plus 0,1pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney plus 0,7pc, Dollar 0.9959, Euro 1.0936, CNY 7.1483, Gold 1506, Silber 17.56, Erdöl 58.38.

Vorbörse – SMI gehalten, ams bockfest plus 5,7pc (Osram), Novartis plus 0,5pc, restliche Titel gehalten, Volatilität vorherrschend.

Tendenz - Footsie minus 3 Punkte, DAX plus 24 Punkte, CAC minus 6 Punkte. SMI vorbörslich plus 23 Punkte, Dow Jones Futures minus 85 Punkte.