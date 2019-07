Trump an vielen Fronten aktiv!

Wall Street – Politik wieder im Vordergrund – Trump will globale Initiative zurückholen!

China/USA – Trump twittert erneut hart gegen China: «es ist noch ein langer Weg zu einer Einigung» (it is a long way to go on trade with China).

EU – neue EU-Präsidentin Ursula von der Leyen gilt als der Schweiz gut zugetan. Hoffnung in Bern auf eine neue Annäherung? Oder zumindest auf neue Gesprächsbereitschaft und Verständnis für den (Sonder-)Standpunkt Schweiz?

Deutschland – CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer (56) wird neue Verteidigungsministerin.

Türkei – Trump will Druck erhöhen: «alle Sanktions-Optionen offen» (examining all options on Turkey sanctions).

Peugeot – US Sanktionen und forcierter Rückzug aus dem Iran haben die Verkäufe im westlichen Asien um 68 Prozent (!) absacken lassen.

Swatch – 1.Hj. Gewinn minus 11,3pc. Sieht starkes Wachstum im 2. Semester, da das 4.Q. im Vorjahr schwach war. E-commerce läuft sehr gut vor allem im mittleren und unteren Preissegment werden dynamisches Wachstum bringen. Dieser dynamische Verlauf wird positives Wachstum im ganzen Jahresvergleich bringen.

Raiffeisen – will und wird an ihrer 29pc-Beteiligung an Leonteq als Ankeraktionär festhalten. COO Jürgen Krebs verlässt Unternehmen.

Bucher Landtechnik – wird von der Wettbewerbs-Kommission mit CHF 150 000 gebüsst ( einvernehmliche Lösung) wegen verbotener Gebietsabsprachen bei Ersatzteilen.

Dufry – Credit Suisse geht auf 95 (110) zurück. Sieht grössere Margen-Verwässerung durch neue Vertragsabschlüsse.

Lonza – Goldman Sachs 320 (313) neutral, sieht aber weiter ordentliche Entwicklung.

Partners Group – Goldman Sachs passt auf 768 (738) an, bleibt aber neutral.

Credit Suisse – Barclays senkt auf 12 (13) marktgewichten.

UBS – Barclays senkt auf 11.40 (11.80) untergewichten!

Socgen – JP Morgan erhöht auf übergewichten (neutral) 28 (27).

Bitcoin – 9560 (9918/9200).

Ferner Osten – Tokio minus 0,2pc, Hongkong minus 0,3pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul minus 0,9pc, Singapur plus 0,1pc, Sydney plus 0,4pc (Rohstoffe ziehen an, Broken Hill plus 1,3pc), Dollar 0.9876, Euro 1.1070, CNY 6.8821, Gold 1405, Silber 15.64, Erdöl 64.60.

Vorbörse – leichter – besser nur Swatch plus 1,6pc! Richemont plus 0,6pc, Leonteq plus 5,9pc, leichter UBS minus 0,6pc, Dufry minus 0,6pc, AMS und VAC minus 0,7pc, restliche Titel leichter, aber mehr abwartend, Volatilität wie immer angesagt.

Tendenz – Footsie minus 21 Punkte, DAX minus 8 Punkte, CAC minus 14 Punkte, SMI minus 22 Punkte. DJ Futures plus 8 Punkte.