Turbulent zum Wochenende!

Wall Street – Breiter Sell-Off nach Trumps neuer China Strafzoll-Verfügung. Ab 1. September neue 10pc auf 300 Milliarden Importen. «We will tax the hell out of them until they yield» (Wir werden sie auf Teufel komm Raus besteuern bis sie nachgeben) DJ Futures (siehe unten) vorerst um 355 Punkte abgesackt. Danach eine Erholung. Zick Zack lässt auf weitere Turbulenzen schliessen. Gleichfalls wird politisch unruhiges Wochenende angesagt.

Brexit – Nachwahl reduziert Johnson Mehrheit auf genau noch eine Stimme im Parlament. «Jetzt wird das Eis dünn» ist die Ansage von Johnson-Gegnern. Die Liberal Democrats mit Jane Dodds holten 13826 Stimmen, der konservative Christ Davies kam auf nur 12401 Stimmen. Trotz starker Unterstützung durch Johnson!

Bank of England – Governor Mark Carney sieht nur noch schwaches Wachstum für Grossbritannien, lässt Zinsrate vorläufig auf 0,75pc. Pfund weiter unter Druck.

Mobimo – 1.Hj: Gewinn CHF 43,5 Millionen (37,9), Mieterträge übersprangen erstmals die 60 Millionen-Grenze. Leerbestand rückläufig bei 4,3pc (i.V. 5,1pc). Positiver Ausblick fürs ganze Jahr.

Oerlikon – UBS nimmt Kursziel auf 12.90 (13.50) zurück, ist aber weiter für kaufen.

Panalpina – Barclays erhöht auf 238 (205) marktgewichten.

Swiss Re – Jefferies erhöht leicht auf 95 (93) halten.

Credit Suisse – Citigroup geht auf 16.70 (16) kaufen !

Clariant – UBS geht auf 18.50 (20) zurück, gibt sich neutral.

SIG Combibloc – UBS erhöht auf 13.70 (12.80) kaufen!

Bitcoin – 10452 (10780/10318).

Ferner Osten - Tokio minus 2,1pc, Hongkong minus 2,1pc, Schanghai minus 1,5pc, Seoul minus 1,0pc, Singapur minus 0,7pc, Sydney minus 0,3pc. Dollar 0.9884, Euro 1.0953, CNY 6.9395, Gold 1434, Silber 16.18, Erdöl 61.94.

Vorbörse – schwächer: Surveillance minus 0,7pc, Swiss Life minus 0,7pc, Credit Suisse, Adecco minus 1,4pc, UBS und ABB minus 1,5pc. Restliche Titel schwächer oder schwächelnd. Gewohnte Volatilität angesagt.

Tendenz - Footsie minus 80 Punkte, DAX minus 218 Punkte, CAC minus 115 Punkte. SMI vorbörslich minus 107 Punkte, DJ Futures minus 15 Punkte.