Twitter verbannt politische Inserate!

APEC – Chile lässt Meeting (Asia Pacific Economic Conference) platzen, sagt es gänzlich ab. Damit kein Treffen Trump/Xi – keine Unterschrift unter Teil-Handelsabkommen? Vorerst Ratlosigkeit aber es soll weitergehen. Am Freitag weitere Verhandlungsrunde!

China - Produzenten-Einkäufer-Index Oktober 49.3 gegenüber 49.8 im September. Acht-Monats-Tief und der sechste Monat mit ununterbrochenem Rückgang. Der Nicht-Produzenten-Einkäuferindex ging im Oktober auf 52.8 (53,7 September) zurück, der tiefste Punkte seit 2016! «Die chinesische Industrie stottert» ist der Eindruck, den westliche Korrespondenten vermitteln.

Wall Street – FED senkt Zinsen nochmals um ¼ Prozent, wie allgemein erwartet. Weist aber gleichzeitig darauf hin, dass es sich damit wohl habe… Börse reagiert flott und kehrt nach oben. Standard & Poors mit neuem Allzeit-Hoch bei 3.046.77.

Twitter – lässt Bombe platzen: ab sofort keine politischen Inserate mehr! Facebook hingegen bleibt dabei.

UK – Wahlen definitiv auf den 12. Dezember festgelegt.

Fiat/Chrysler – Zusammenschluss mit Peugeot-Mutter soll in trockenen Tüchern sein.

Geberit – 3Q: 9M Umsatz 2,38 Milliarden Franken, EBITDA 732 Millionen, Reingewinn 536 Millionen Franken. Unverändert zuversichtlich fürs ganze Jahr. Umsatzerwartungen gemäss Analysten ok, Gewinn jedoch etwas besser als erwartet. (trotz negativer Währungseffekte von 81 Millionen Franken).

Swiss Re – 9M: Gewinn plus 23pc trotz höheren Schadenverpflichtungen! Deshalb wird der zweite Teil des Aktienrückkaufprogramms nicht ausgeführt.

Swisscom – 3.Q: Breitband, TV und Mobilfunk-Abos wachsen, aber Preiszerfall lässt Umsatz leicht rückläufig, anhaltend hohe Investitionen in die Netze. Bis Ende 2021 will Swisscom alle Schweizer Gemeinden und 90 Prozent der Wohnungen und Geschäfte in der Schweiz mit Ultrabreitband erschliessen. Italienische Tochter Fastweb wächst weiter bei Privat- und Geschäftskunden. Ausblick ganzes Jahr positiv, Dividende von unverändert 22 Franken soll vorgeschlagen werden.

CH-Nationalbank – Gewinn 9M CHF 51.5 Milliarden, davon CHF 42.7 Milliarden auf Fremdwährungsbeständen, 7,3 Milliarden Bewertungsgewinn auf Goldbeständen, 1.7 Milliarden Gewinn auf Frankenpositionen, hauptsächlich Negativzins-Einnahmen.

ABB – holt Grossauftrag für Offshore-Windpark in Grossbritannien.

Stadler Rail – nutzt die Gunst der Stunde und nimmt eine weitere Anleihe über 300 Millionen Franken auf.

Bucher Industries – Baader Helvea senkt auf 390 (415) kaufen.

Credit Suisse – Vontobel bestätigt halten 12.50, Julius Bär plus 1.20 auf 12.70 halten, DUZ Bank 14.5 (15) kaufen, UBS bleibt bei kaufen 14.80, Deutsche Bank weiter kaufen 15, Citi kaufen 16.50. Goldman Sachs 18.40! kaufen.

LafargeHolcim – Goldman Sachs 62 (59) kaufen.

Leonteq – UBS senkt auf 36.40 (38.50) neutral.

Schindler PS – Citigroup geht auf 230 (220) neutral.

Sonova – Goldman Sachs 193 (173) aber mit Verkaufsempfehlung (neutral).

Novartis – Liberum Analysten erhöhen auf 96 (91) kaufen!

BB Biotech – Baader Helvea senkt auf 65 (66) halten.

Graubündner Kantonalbank – erhält von Moody’s Top-Rating «AA».

Bitcoin – 9110 (9542/9055).

Ferner Osten - Tokio plus 0,4pc, Hongkong plus 0,8pc, Schanghai minus 0,4pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur plus 0,8pc, Sydney minus 0,4pc, Dollar 0.9872, Euro 1.1021, CNY 7.0345, Gold 1499, Silber 17.96, Erdöl 60.88.

Vorbörse – SMI gut gehalten: Swisscom plus 0,6pc, Swiss Re minus 0,8pc, AMS plus 1,5pc, Sonova minus 1,8pc, die anderen Titel gehalten, Volatilität wie immer.

Tendenz - Footsie plus 3 Punkte, DAX plus 25 Punkte, CAC plus 15 Punkte. SMI vorbörslich plus 8 Punkte, Dow Jones Futures plus 23 Punkte.