USA weiter im Corona-Fieber - Börsen global verwirrt - Schweizermarkt gleichfalls schwächeld!

Virus USA – kaum kommt er nicht weiter, eröffnet er eine neue Baustelle. Jetzt nimmt sich Präsident Trump die Welt-Gesundheitsorganisation WHO (Hauptsitz Genf) zur Brust, beschuldigt sie der Verschlamperei des Virus und droht mit Beitragsentzug. USA gestern erstmals an einem Tag mehr als 2000 Tote!

Wall Street – gestern eine wilde Berg- und Talfahrt. Index stürzte vom Tageshöchst 900 Punkte ab und schloss praktisch auf Tiefstkursen ohne irgendwelche Erholungsanzeichen. Treasury verlangt vom Kongress weitere 250 Milliarden Dollar (!) zur Stabilisierung der Lage. Das zeigt den Ernst der Lage…

OPEC – morgen Treffen in Wien, kommt es zu einer Einigung in der Förderbeschränkung?

Bossard – 1.Q. Umsatz Umsatzschrumpfung hält an, führt Kurzarbeit ein.

Nestlé – HSBC 102 (108) halten.

Barry Callebaut – Morgan Stanley 1750 (2000) marktgewichten.

Zurich – DZ 330 (410) halten.

Givaudan – UBS bleibt bei 3500 kaufen.

Sensirion – Credit Suisse 26 (28) unterdurchschnittlich.

Schindler – Baader Helvea senkt auf 185 (240) abbauen!

Emmi – Mainfirst Analysten gehen auf 900 (960) zurück, halten.

ABB – JP Morgan bleibt bei 16.50 untergewichten.

Komax – Credit Suisse 150 (180) untergewichten.

Alcon – Vontobel bleibt bei 49 abbauen, UBS hingegen 60 kaufen!

Bitcoin – 7147 (7466/7065).

Ferner Osten - Tokio plus 1,4pc, Hongkong minus 0,8pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,5pc, Singapur minus 0,9pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9716, Euro 1.0562, CNY 7.0631! Gold 1644, Silber 15.00, Erdöl 32.66.

Vorbörse – klar schwächer: Givaudan minus 0,4pc (trotz guter 1.Q-Umsatzzahlen), Swisscom minus 4,8pc (ex Dividende) UBS, minus 1,6pc, ABB minus 1,6pc, Adecco minus 1,6pc, restliche Titel alle leichter, wie immer grosse Volatilität angesagt.

Tendenz - Footsie minus 83 Punkte, DAX minus 8 Punkte, CAC plus 93 Punkte. SMI vorbörslich minus 70 Punkte, Dow Jones Futures plus 91 Punkte.