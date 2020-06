Vorerst weiter nach oben - politische Unsicherheiten zum Wochenende und Arbeitslosenzahlen könnten bremsen!

EZB – die Europäische Zentralbank kauft weiter Anleihen zuhauf auf. Schafft damit wieder grosse Euro-Beträge. Die Schweizer Nationalbank ist dadurch erneut gefragt, den Franken zu verteidigen.

US Militär – stellt sich klar gegen Trump. Der ist aber ihr Oberster Befehlshaber. Obwohl er noch nie Militärdienst gemacht hat. Entsprechend «angespannt» bleibt auch die gegenseitige Beziehung.

Twitter – zeigt (fletscht?) weiter die Zähne gegenüber Präsident Trump. Schliesst nicht mehr aus, das offizielle Konto von Präsident Trump zu sperren, sollte das Account weiter aufwiegelnde Botschaften wie zu den derzeitigen Protesten in den USA veröffentlichen!

US Arbeitslosigkeit – heute Nachmittag (14:30 CH-Zeit) kommen Mai-Zahlen. Erste Indikationen und Gerüchte wollen von 19pc wissen. Das hiesse, dass jeder 5. Arbeiter in den USA theoretisch arbeitslos ist!

Grossbritannien – Konsumentenvertrauen Ende Mai auf tiefsten Stand seit der Finanzkrise vor über einem Jahrzehnt gefallen. Verbraucher-Vertrauensindex auf minus 36 (34) gefallen.

Wall Street – bewegte Börse angesagt, da «vieles heute läuft». Allen voran der Arbeitsmarktbericht. Volatilität und Tageslaune werden regieren.

Logitech – DA Davidson Kursziel 70 (64) kaufen!

Surveillance – Goldman Sachs 1900 (2000) verkaufen!

Stadler Rail – UBS 42.50 (43.50) neutral, Citigroup 47 (50) kaufen.

ABB – Deutsche Bank 19 (18) halten.

Bitcoin – 9780 (9861/9763)

Ferner Osten - Tokio plus 0,7pc, Hongkong plus 0,7pc, Schanghai minus 0,3pc, Seoul plus 1,3pc, Singapur plus 0,4pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9553, Euro 1.084, CNY 7.0978, Gold 1709, Silber 17.70, Erdöl 40.19.

Vorbörse – fester gestimmt: Lonza plus 1,1pc, ABB, Adecco, UBS plus 1,0pc, Credit Suisse plus 0,9pc, Dufry plus 1,5pc, Kudelski plus 1,1, Aryzta plus0,9pc, Partners Group flat, restliche Titel freundlich, teilweise fester, Volatilität bis zum Schluss angesagt.

Tendenz – alles Momentaufnahmen, alles sehr aktiv: Footsie plus 54 Punkte, DAX plus 150 Punkte, CAC plus 53 Punkte. SMI vorbörslich plus 86 Punkte, Dow Jones Futures plus 241 Punkte.