Wahlen GB klar im Fokus - Last-Minute-Zittern der Parteien!

Grossbritannien – heute Wahltag: Wahllokale öffnen 07:00, schliessen 22:00, erste Zahlen erst nach Mitternacht.

FED – Jerome Powell: «Wirtschaft solide – Zinsen bleiben unverändert. Wie es aussieht, auch fürs kommende Jahr.» («US Interest Rates on hold throughout 2020 amid a solid economy »).

EZB – Christine Lagarde heute erstmals offiziell am Ruder: Zinsen bleiben unverändert, sie wird Grundsatzstatement zur Lage abgeben.

Seco – Konjunkturprognosen: «Schweizer Konjunktur wird sich 2020 nur moderat entwickeln. Mit einer allmählichen konjunkturellen Belebung ist erst für 2021 zu rechnen.

SNB – Nationalbank gibt heute Geldpolitische Lagebeurteilung!

Wall Street – China-USA-Handelsabkommen. Heute oder morgen spätestens: Werden USA am Sontag neue Strafzölle auf 160 Milliarden Importen anwenden oder kommt es zu einer Verschiebung. Trump tut sich schwer, trifft sich heute mit seinen obersten Handelsdelegierten.

Medacta – UBS geht auf 75 (87) zurück, neutral.

Novartis – Deutsche Bank 97 (92) halten.

Nestlé – verkauft US-Icecream-Tochter Hägen-Dazs für vier Milliarden Dollar an Joint Venture Froneri! Baader-Helvea 115 (113) kaufen.

Novavest Real Estate – Aktien ab 16. Dezember an der Swiss Exchange gehandelt!

Givaudan – Baader-Helvea 3100 (2800) kaufen.

Barry Callebaut – Baader-Helvea 2150 (2000) halten.

Lindt & Sprüngli – Baader-Helvea hebt 7500 (7000) halten.

Evonik – JP Morgan 29 (26) übergewichten (neutral).

Bitcoin – 7151 (7289/7080).

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 1,4pc, Schanghai minus 0,3pc, Seoul plus 1,5pc, Singapur plus 0,8pc, Sydney minus 0,7pc, Dollar 0.9821, Euro 1.0947, CNY 7.0331, Gold 1474, Silber 16.86 (beachtliche Umsätze heute früh im Fernen Osten), Erdöl 64.01.

Vorbörse – freundlich gestimmt: Roche und Nestlé plus 0,6pc, Novartis plus0,4pc, Emmi plus 0,6pc, Flughafen plus 0,4pc, GAM flat, Aryzta minus 0,1pc, restliche Titel gut gehalten, Volatilität heute besonders hoch.

Tendenz - Footsie plus 13 Punkte, DAX plus 10 Punkte, CAC plus 2 Punkte. SMI vorbörslich plus 5 Punkte, Dow Jones Futures plus 26 Punkte.