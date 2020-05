Weiter nervöse Börsen - alle Augen auf Peking!

Peking – heute beginnt der (verschobene) Volkskongress. Wirtschaftliche Stützungsmassnahmen grössten Stils werden erwartet. Zugleich sicherlich Stellungnahme im Streit mit Washington. Und «Problem» Hongkong. Erstmals seit vielen Jahren kein Wachstumsziel für die Wirtschaft.

Stadler – Pferdewechsel an der Spitze: Peter Spuhler übernimmt ad interim wieder CEO-Position, ersetzt Thomas Ahlburg nach Hausstreit.

Roche – kauft die Stratos Genomics in Seattle, will DNA Sequencing für diagnostischen Bereich verstärken. Kleinere Firma, keine finanziellen Details genannt.

Aryzta – Aktionärsgruppe Veraison verlangt a.o. GV und schlägt neue Zusammensetzung VR vor.

Open Sky – Präsident Trump will Open-Sky-Vertrag mit Russland kündigen (Ueberflugrechte für die jeweilige Gegenseite zwecks Ueberprüfung Einhalt aller Verpflichtungen).

Trump am Memorial Day: Wollte Baltimore besuchen, Bürgermeister von Baltimore: «Wir wollen Sie nicht…» (Stay away, we do not want you to come here).

Wall Street – US-Börsen Montag geschlossen, «Memorial Day». Ebenfalls London «Banking Day» geschlossen. Märkte weiter verunsichert und entsprechend nervös.

Sonova – JP Morgan erhöht stark auf 201 (163) neutral, Berenberg Bank 202 (198) halten.

Swatch – JP Morgan 215 (225) neutral

Richemont – Credit Suisse 48 (52) unterdurchschnittlich.

Lafarge-Holcim – Goldman Sachs 53 (52) kaufen!

Givaudan – Kepler Cheuvreux 3500 (3061) kaufen!

Julius Bär – SocGen 50 (43) kaufen!

Zur Rose – Baader-Helvea 240 (165) kaufen!

UBS – Goldman Sachs 13.40 (13.60) kaufen.

Credit Suisse – Goldman Sachs 13.70 (14.10) kaufen.

Bitcoin – 9060 (9130/8930).

Ferner Osten - Tokio minus 0,8pc, Hongkong minus 4,8pc (erneute grosse Studentenproteste und Gerüchte, Peking wolle neue Sicherheitsgesetze für HK einführen), Schanghai minus 1,6pc, Seoul minus 1,9pc, Singapur minus 2,1pc, Sydney minus 0,8pc, Dollar 0.9714, Euro 1.0617, CNY 7.1227, Gold 1732, Silber 16.01, Erdöl 34.53.

Vorbörse – klar schwächer: SIKA flat, Zurich minus 0,75, UBS und ABB minus 2,0pc, Richemont und Swatch mit 2,2pc, Stadler Rail minus 2,5pc, Galenica ex Dividende. Emmi und Aryzta minus 0,75pc. Volatilität bleibt erhalten.

Tendenz - Footsie Montag geschlossen, Banking Holiday, DAX minus 25 Punkte, CAC minus 45 Punkte. SMI vorbörslich minus 172 Punkte, Dow Jones Futures minus 131 Punkte.