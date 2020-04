Weiterhin Verwirrung an allen Fronten - Unsicherheit allerorten - Tageslaunen/Tagesnews!

Virus Schweiz – Ansteckungszahlen weiter rückläufig. Bundesrat will am Donnerstag entscheiden, wie es weitergehen soll. Bundesrat Berset: «Lockerungen sollen vor Ende Monat kommen». Etwa im Stil von Österreich?

US Wahlen – nach exKanditat Sanders unterstützt jetzt auch exPräsident Obama Joe Biden («Proud to endorse Joe Biden»). Trump hat schon wütend reagiert…

WHO – Trump verfügt Einstellung Beitrags-Zahlungen an Weltgesundheitsorganisation! «Die sind an (fast) allem schuld!»

Wall Street – gestern fest, weil Viren-Zahlen «entspannter» hereinkommen. Aber Clinch zwischen Trump und Cuomo (und weiteren Gouverneuren) wird noch arg Staub aufwirbeln!

US Konjunktur – Jennifer Piepszak, oberstere Finanzchefin (CFO) von JP Morgan Chase erklärt, warum die Bank im 1.Q.-Abschluss enorme 6.8 Milliarden Dollar (!) als Rückstellung für «erwartete» Verluste im Kreditsektor eingesetzt hat. Die hausinternen Analysten sehen Arbeitslosigkeit auf 20 Prozent (!) explodieren, und das schon im 2.Quartal. Fürs zweite Halbjahr könnte eine leichte Erholung einsetzen. 1.Q-Gewinn bricht um 70pc (!) ein.

US Konjunktur II – IMF (International Monetary Fund): «sehr wahrscheinlich dass wir die schärfste Rezession seit den 1930er Jahren erleben werden» («The world will very likely experience worst recession since the 1930s»).

Flughafen Zürich – Passagiereinbruch 63,2pc (!) auf nur noch 890 000 Passagiere im März!

Nestlé – Baader-Helvea passt auf 109 (115) an, ist für zukaufen, obwohl Gewinnschätzungen bis zu 6,5pc zurückgenommen werden.

Novartis – Jefferies 100 (95) kaufen.

Credit Suisse – Barclays 8 (23) untergewichten, SocGen 13 (16) kaufen.

Temenos – Analysten «prügeln» sich: ZKB geht auf untergewichten, aber JP Morgan senkt wohl auf 140 (180) ist aber für übergewichten! Barclays 109 (147) untergewichten, Credit Suisse 130 (169) neutral. Irritierter Vermögensverwalter: «Alles sagen etwas, keiner weiss was…».

Helvetia – Kepler Cheuvreux 95 (125) halten.

Oerlikon – Credit Suisse 8.60 (10.50) neutral.

Bitcoin – 6922 (6940/6821).

Peking – PBOC (Zentralbank) pumpt erneut Milliarden ins System.

Ferner Osten - Tokio minus 0,5pc, Hongkong minus 0,6pc, Schanghai minus 0,4pc, Seoul geschlossen, (Parliamentary Elections), Singapur minus 0,3pc, Sydney minus 0,4pc, Dollar 0.9622, Euro 1.0548, CNY 7.0577, Gold 1722, Silber 15.60, Erdöl 29.72 (nervöser Handel) .

Vorbörse – schwächelnd, UBS plus 0,1pc, ABB, Adecco minus 0,2pc, Dufry minus 1,1pc, Bär plus 0,6pc, restliche Titel leichter mit «üblicher» Volatilität. Bisher relativ ruhig!

Tendenz - DAX minus 11 Punkte, CAC minus 12 Punkte. SMI vorbörslich plus 19 Punkte, Dow Jones Futures minus 179 Punkte.