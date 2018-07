Wie hart wird China zurückschlagen?

China – heute greifen amerikanische Strafzölle (vorerst für 34 Milliarden Importe) – ob Trump weiss, welche Geister er rief? Peking hat „harte“ Antwort bis spätestens zum Wochenende „versprochen“.

Wall Street – CH-Aktien: haussierend Novartis, Swisscom, Lonza, Roche, Givaudan, Zurich, fester Credit Suisse, Julius Baer, freundlich Nestlé, UBS, Swiss Re, Logitech, leicht besser Adecco, leichter Geberit, ABB, Richemont, schwach Swatch Group.

China – chinesische „A“-Aktien weiter im Abwärtstrend: das durchschnittliche P/E (Kurs-Gewinn) ist erstmals seit fünf Jahren mit 29.91 unter 30 gefallen!

FED – US Wirtschaft ok, aber Handelskonflikte werden zunehmend zum Problem für die USA. Währungshüter zeigen sich besorgt!

Flughafen Zurich – Der Zürcher Gemeinderat lehnt eine Motion „Verkauf der Anteile am Flughafen“ klar ab. Initianten hatten ökologische Bedenken geltend gemacht.

Lafarge-Holcim – holt sich einen Pfunds-Auftrag über 500 Millionen Pfund für britische Highways!

Novartis – Baer erhöht Kaufempfehlung auf 82 (79).

Nestlé – Barclays erhöht auf 84.70 (83) marktgewichten.

Bucher – Baader-Helvea erhöht auf kaufen (halten) Kursziel 425 (450): „Aktie hat zu stark korrigiert.“

Comet – jetzt schlägt das Zuckerpapier ab: Baader-Helvea senkt massiv auf 100 (150) mit Halteempfehlung. Gewinnwarnung und Gewinnschätzungs-Reduktion!

Gurit – Baader-Helvea senkt auf 920 (970) halten.

Schweiter – Baader-Helvea senkt auf 1120 (1200) halten.

VAT Group – Baader-Helvea erhöht Kursziel auf 175 (140) mit Kaufempfehlung.

Bitcoin – 6512.

Ferner Osten - Tokio plus 1,1pc, Hongkong minus 0,5pc, Schanghai plus 1,0pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur minus 2,2pc, Sydney plus 0,8pc. Dollar 0.9937, Euro 1.1616, CNY 6.6498, Gold 1255, Silber 16.08, Erdöl 77.33.

Optionen/Vorbörse – SMI plus 35 Punkte, Adecco gesucht, Nachfrage für UBS, VAC, Clariant, unter Druck AMS. Händler sehen guten Start, aber Wochenend-Aussichten werden volatilen Tagestrend zeitigen.

Tendenz - Footsie plus 30 Punkte, DAX plus 63 Punkte, CAC plus 29 Punkte. SMI vorbörslich plus 53 Punkte, DJ Futures plus 41 Punkte.