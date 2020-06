Wirtschaftsoptimismus und neue globale Corona-Verunsicherung herrschen vor!

Corona-Virus – EU studiert derzeit, ob amerikanischen Bürger die Einreise in EU-Länder verboten werden soll. Weil in den USA die Verdachtsfälle wieder «explodieren». Das wird sich Trump nicht gefallen lassen…

Corona-Virus II – in 21 amerikanischen Staaten nehmen die Erkrankungen wieder zu, teilweise sehr stark.

Wall Street – Nasdaq auf neuer Rekordhöhe! Die Leute sind wieder «käufig», aber die neuen Corona-Ausbrüche in den USA beunruhigen. Es wird vieles von Tagesnews und Tageslaunen abhängen. Auch die grossen Institutionellen gehen immer mehr von Tag zu Tag vor, Strategien fehlen oftmals, weil politische Komponente viel stärker durchschlägt.

Raiffeisen/Mobiliar – vereinbaren strategische Partnerschaft per Anfang 2021. Das Geschäftsfeld «Wohnen» soll gemeinsam entwickelt werden. Vorgesehen sind auch die gegenseitige und exklusive Vermittlung von Produkten und das Erarbeiten gemeinsamer Dienstleistungen und Produktlösungen. So soll auch eine digitale Wohneigentümerplattform lanciert werden.

Basilea – lanciert vorrangige Wandelanleihe CHF 100 mit einer Erhöhungsoption für 25 Millionen.

Georg Fischer – Baader-Helvea 880 (1000) zukaufen.

Nestlé – BofA Merrill Lynch geht auf 122 (117) kaufen. Glaubt, dass starke Wachstums- und Margenaussichten noch nicht eingepreist sind.

Lonza – Jefferies 590 (420) kaufen «Coronakrise stärkt grössere Zulieferer wie Lonza, Preismacht bei Gen- und Zelltherapien verstärkt, Moderna-Covid-19-Impulse!»

Valora – Credit Suisse senkt massiv auf 205 (260) neutral.

Sonova – Bernstein Research 155 (178) unterdurchschnittlich.

Meyer Burger – Research Partners erhöht auf CHF 0.25 (O.15) halten.

Lonza – Julius Bär geht auf 530 (480) kaufen, Vontobel 550 (375) kaufen. Beide sehen langfristige Wachstumsaussichten weiter intakt, Morgan Stanley 530 (405) übergewichten

AMS - JP Morgan 20 (15.50) übergewichten.

Credit Suisse kauft sich bei der brasilianischen Banco Modal ein. 35 Prozent?

Bitcoin – 9645 (9670/9598) ruhig.

Ferner Osten - Tokio unverändert, Hongkong minus 0,2pc, Schanghai plus 0,2pc, Seoul plus 1,8pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9434, Euro 1.0684, CNY 7.0672, Gold 1769, Silber 17.89, Erdöl 42.59.

Vorbörse – alle SMI-Titel leichter gestellt, sonst durchzogen: einzig Dufry (neues Global-Konzept?) plus 3,9pc, AMS plus 1,8pc und Aryn plus 0,9pc. Helvetia minus 0,6pc, Basilea minus 3,2pc (neue Wandelanleihe). Die übrigen Titel leichter, Volatilität wird heute besonders wirken.

Tendenz - DAX minus 80 Punkte, CAC minus 22 Punkte. SMI vorbörslich minus 19 Punkte, Dow Jones Futures plus 22 Punkte.