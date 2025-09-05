...den Futures auf den S&P 500 Index, die Nasdaq Indizes, den Dow Jones Industrial Index sowie den S&P Midcap Index ihre Nettobestände zuletzt nämlich deutlich zurückgefahren. Beobachter erklären sich diesen Rückgang damit, dass Profis vermehrt Futures leerverkaufen, um sich gegen Rückschläge abzusichern. Wissen da gewisse Marktkreise in New York mehr als wir "Normalsterblichen" auf dieser Seite des Atlantiks? Doch auch bei uns gibt es momentan Anhaltspunkte dafür, dass sich Grossinvestoren still und leise durch die Hintertür verabschieden. Mehr dazu um 12 Uhr in meiner Kolumne.