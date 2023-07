New Yorker Börse am Freitag erneut mit Kursgewinnen. Beobachter berichten gerade bei den Tech-Giganten von Käufen auf das Quartalsende hin. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen dennoch durchs Band freundlich. Setzen heute auch in Europa und der Schweiz Anschlusskäufe ein?