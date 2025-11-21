...sorgen die zuletzt stark gestiegenen Zinsen in Japan für Nervosität. Der Grund: Nicht eben wenige Grossinvestoren haben dort in der Vergangenheit günstig Gelder aufgenommen, um diese in anderen Weltregionen gewinnbringend anzulegen. Doch damit dürfte nun Schluss sein, liegt die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen mit 1.8pc doch auf dem höchsten Stand seit unmittelbar vor Ausbruch der Finanzkrise der Jahre 2007/08. Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren rentieren sogar 2.9pc. Erweist sich der Zinsanstieg in Japan still und leise als Spielverderber in Sachen Aktienhausse?