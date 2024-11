New Yorker Börse stösst im Sitzungsverlauf immer mehr in die Gewinnzone vor. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt für einmal ein Bremsklotz. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen geprägt. Zinsen bleiben hartnäckig hoch. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich. China und Hong Kong sogar schwach. Können Europa und die Schweiz die gestrigen Gewinne vor dem Wochenende noch ausbauen?