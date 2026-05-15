New Yorker Börse weiterhin in Rekordlaune. Höhenflug von Nvidia und Co dauert an. Chip-Gigant wird mittlerweile mit fast 6'000 Mrd $ (!!!) bewertet. Beobachter berichten mir von Panikkäufen in diesem Titelsegment. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen mit 4.53pc auf dem höchsten Stand seit Mai letzten Jahres. Langfristzinsen müssten eigentlich ein Spielverderber sein. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch tiefer. Verlieren bis zu 1.2pc. Dortgige Börsen mehrheitlich schwächer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Steigende Zinsen setzen Gold und Silber sichtlich zu.