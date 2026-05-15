Das ist an den Märkten passiert
...einen Vorstoss auf 2700 Punkte zu. Unter Aufrechnung der Dividendenabgänge und Aktienrückkäufe entspräche dies aus heutiger Sicht einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 17pc. Es ist dies die mit Abstand optimistischste mir bekannte Prognose einer Bank für europäische Aktien. Andere Banken sind teilweise deutlich zurückhaltender. Indexziele für den Schweizer Aktienmarkt nennt Morgan Stanley leider keine.
New Yorker Börse weiterhin in Rekordlaune. Höhenflug von Nvidia und Co dauert an. Chip-Gigant wird mittlerweile mit fast 6'000 Mrd $ (!!!) bewertet. Beobachter berichten mir von Panikkäufen in diesem Titelsegment. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen mit 4.53pc auf dem höchsten Stand seit Mai letzten Jahres. Langfristzinsen müssten eigentlich ein Spielverderber sein. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch tiefer. Verlieren bis zu 1.2pc. Dortgige Börsen mehrheitlich schwächer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Steigende Zinsen setzen Gold und Silber sichtlich zu.
SMI vorbörslich im Minus. Einzig Novartis und Alcon mit leicht positiven Vorzeichen. Bei den Nebenwerten treffen gefragte Tecan auf stabile Galderma und Clariant sowie auf schwache AMS Osram und Sandz. Dividendenabgang heute bei der Swatch Group.
An dieser Stelle verabschiede ich mich für zwei Wochen in die Ferien. Das nächste Insider Briefing erscheint am Montag, den 1. Juni 2026, um die gewohnte Zeit. Ich wünsche meinen Leserinnen und Lesern eine schöne Zeit und viel Erfolg bei ihren Börsengeschäften.
Herzlichst, der cash Insider
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Tecan +1.3% (Schmidheiny kauft zu)
Clariant +0.3% (Erholungsversuch)
Verlierer:
AMS Osram -5.1% (Gewinnmitnahmen)
Swatch Group -2.7% (Dividendenabgang)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Cosmo: Kepler Cheuvreux verteidigt die Aktie nach einem eigens organisierten Investoren-Seminar mit BUY bis 130 Fr. Spitzenumsatz für das Haarwuchsmittel Clascoterone liege selbst konservativ gerechnet bei mindestens 1.5 Mrd € jährlich.
Tecan: Thomas Schmidheiny baut das Aktien-Paket über sein Investment-Vehikel SEO von 3.4pc auf 5.2pc aus. Beteiligungserhöhung kommt für Händler nicht überraschend, hält sich Schmidheiny doch ans gewohnte Drehbuch.
Adecco: Royal Bank of Canada ist für OUTPERFORM bis 25 (30) Fr. und die Deutsche Bank für HOLD bis 22 (25) Fr.
Also: Berenberg Bank erhöht auf 173 (165) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen den ermutigenden Zahlen fürs erste Quartal Rechnung.
Dormakaba: Deutsche Bank schliesst die taktische Kaufempfehlung von Mitte Februar. Aktie hat seither knapp 10 Kursfranken eingebüsst...
Flughafen Zürich: Passagieraufkommen im April +6.1pc auf 2.95 Mio. Kommerzielle Umsätze +2.1pc auf 54 Mio Fr. UBS bleibt für NEUTRAL bis 260 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 270 Fr.
Gurit: UBS Fund Management meldet erstmals seit November 2024 wieder einen Stimmenanteil von mehr als 5pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Holcim: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 1 Mio Fr. Der Transaktion ging eine Ausübung von Bezugsrechten voraus.
Roche: Stellt gemeinsam mit Chugai in Japan den Zulassungsantrag für Gazyva für eine spezielle Form eines Nierenleidens.
SoftwareOne: Aktie für die UBS ein Kauf bis 87.75 (8.25) Fr. Zuständiger Analyst erhöht seine diesjährigen Wachstumserwartungen an den Software-Reseller.
Swiss Life: Berenberg Bank will es wissen mit BUY bis 979 (939) Fr. Rechnet mit einem anhaltend soliden Wachstum im Fee-Geschäft.
Swiss Re: Vontobel rudert zurück mit BUY bis 140 (150) Fr. Wähnt den Rückversicherer in Sachen Jahresvorgaben auf Kurs.