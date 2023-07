New Yorker Börse vor dem Wochenende richtungssuchend. Quartalsergebnisse sorgen bei einzelnen Aktien für starke Kursausschläge. Schlägt sich zwar kaum in den wichtigsten Aktienindizes nieder. Geschehen dennoch ziemlich unberechenbar. US-Aktienfutures im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Mal schauen, was Europa und die Schweiz heute so reissen.