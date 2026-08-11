New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende insgesamt etwas tiefer. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten soweit gut absorbiert. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel schon wieder höher. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz vorerst noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen tiefer. Gold und Silber richtungssuchend.