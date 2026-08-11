Das ist an den Märkten passiert
...8 im überhitzten Bereich. War in der Vergangenheit meist ein zuverlässiger Vorbote für einen Börsenrücksetzer. Eine kurze Verschnaufpause wäre denn auch längst überfällig und die starke Überhitzung rasch wieder abgebaut.
New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende insgesamt etwas tiefer. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten soweit gut absorbiert. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel schon wieder höher. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz vorerst noch in Lauerstellung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen tiefer. Gold und Silber richtungssuchend.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Nestlé, Alcon und Novartis. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Oerlikon, Georg Fischer, AMS Osram und Galderma schwachen Ems-Chemie und Aryzta gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Alcon +5.1% (Zahlen, Ausblick)
Oerlikon +3.1% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Ems-Chemie -2.4%
Aryzta -0.9% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Alcon: Quartalsumsatz 2.78 Mrd $ (erw. 2.78 Mrd $). Op. Kerngewinn 573.1 Mio $ (erw. 525.8 Mio $). Produktzyklus gewinnt an Kraft. Diesjährige Gewinnvorgaben werden angehoben. Royal Bank of Canada ist für OUTPERFORM bis 80 Fr. und die UBS gar für BUY bis 86 Fr.
Tecan: Halbjahresumsatz 427.5 Mio Fr. (erw. 427.9 Mio Fr.). Op. Gewinn 46.6 Mio Fr. (erw. 50.5 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe. Aktie zuletzt mit einem guten Lauf. Heute nun Gewinnmitnahmen? UBS bleibt für BUY bis 208 Fr. Vontobel zurückhaltender mit HOLD bis 148 Fr.
Aryzta: Kepler Cheuvreux setzt den dicken Rotstift an mit REDUCE (Hold) bis 40 (65) Fr. Zuständiger Analyst hegt Zweifel an der Erreichbarkeit der diesjährigen Finanzziele.
Galderma: Europäische Arzneimittelbehörde EMA erteilt dem Kinn-Filler Restylane Shaype die Marktzulassung. Was zu erwarten war...
Galenica: Vontobel trimmt auf 87 (91) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen den mittlerweile bekannten Halbjahreszahlen Rechnung.
Infracore: ZKB in den Tagen nach dem Börsengang zu Stützungskäufen im Umfang von 11.6 Mio Fr. gezwungen, wie jetzt bekannt wird.
Interroll: Octavian geht auf BUY (Hold) bis 1832 (1890) Fr. Auftragslage hellt sich beim Anbieter von Logistiklösungen auf.
Swiss Re: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat entledigt sich eines kleineren Aktienpakets im Umfang von 460'000 Fr.
UBS: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 3.5 Mio Fr. Solche Transaktionen unmittelbar nach den Zahlen nicht eben ungewöhnlich.