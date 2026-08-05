New Yorker Börse feiert vergangene Nacht neue Rekorde. Von Panikkäufen bei den Tech-Giganten zu vernehmen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich wieder etwas. Hilft ebenfalls. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut im Plus. Gewinnen trotz nachbörslich um gut 7pc schwächeren SpaceX bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber hingegen flott unterwegs.