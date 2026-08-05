Das ist an den Märkten passiert
...zeitweise um 10pc steigen. Ascom bei Börsenschluss zweitbeste Aktie des Tages - nicht zuletzt auch dank einer Kaufempfehlung durch Research Partners mit einem Kursziel von 9.20 (zuvor 9.30) Franken. Es scheint, als wären die knapp 51'000 Franken des Verwaltungsrats gut investiertes Geld. Mehr zum Thema Management-Transaktionen um 12 Uhr in meiner Kolumne.
New Yorker Börse feiert vergangene Nacht neue Rekorde. Von Panikkäufen bei den Tech-Giganten zu vernehmen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich wieder etwas. Hilft ebenfalls. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut im Plus. Gewinnen trotz nachbörslich um gut 7pc schwächeren SpaceX bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber hingegen flott unterwegs.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Logitech, Sika und Richemont. Bei den Nebenwerten können sich Burckhardt, Sandoz, VAT Group, Clariant sowie AMS Osram in Szene setzen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +3.5% (Heraufstufung)
Burckhardt +2.8% (Kaufempfehlung)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sandoz: Halbjahresumsatz 5.76 Mrd $ (erw. 5.75 Mrd $). Op. Kerngewinn 1.21 Mrd $ (erw. 1.19 Mrd $). Geschäft mit Biosimilars +25pc auf 1.88 Mrd $ (erw. 1.85 Mrd $). Diesjährige Vorgaben bleiben dieselben. Angesichts der jüngsten Zahlenängste eine willkommene Beruhigungs-Pille. UBS bleibt für NEUTRAL bis 70 Fr., Royal Bank of Canada für SECTOR PEFORM bis 65 Fr. und Vontobel für HOLD bis 75 Fr.
Interroll: Pictet Asset Management kauft wacker Aktien zu. Genfer halten erstmals überhaupt etwas mehr als 3pc am Anbieter von Logistiklösungen. Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 2250 (2400) Fr.
AMS Osram: Kepler Cheuvreux zieht die Reissleine. Geht auf HOLD (Reduce) bis 17 (10.50) Fr. Barclays ist für EQUAL WEIGHT bis 20 (22) Fr., Research Partners für VERKAUFEN bis 12.35 (7.90) Fr., die UBS für BUY bis 22 (20) Fr. und J.P. Morgan sogar für OVERWEIGHT bis 24 (24.40) Fr.
Bachem: Jefferies beisst sich fest mit UNDERPERFORM bis 50 Fr. Zieht negative Rückschlüsse von den enttäuschenden Studien von Novo Nordisk für den Wirkstoff Cagrilintide auf die künftige Kapazitätsauslastung des Pharmazulieferers.
Basilea: Erhält weitere 5.4 Mio $ aus den Förder-Töpfen des Barda-Programms für die Entwicklung neuartiger Antibiotika.
R&S Group: Halbjahresumsatz -13pc auf 179.2 Mio Fr. (erw. 199.4 Mio Fr.). Auftragsbücher bleiben mit 357.9 Mio Fr. gut gefüllt. Ausblick in Erwartung einer besseren zweiten Jahreshälfte bestätigt. UBS bleibt vorerst für BUY bis 26 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 22 Fr. Ein Fest heute für die Leerverkäufer?
Sensirion: UBS erhöht au 88 (83) Fr. mit BUY. Zuständiger Analyst passt seine Schätzngen auf die Halbjahreszahlen hin nach oben an.
UBS: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 1.7 Mio Fr. Aktie für die Royal Bank of Canada ein Kauf mit OUTPERFORM bis 44 (40) Fr.
VAT Group: Octavian ist für HOLD bis 631 (630) Fr. Gute Wachstumsaussichten erscheinen zu aktuellen Kursen eingepreist. Kepler Cheuvreux um einiges zuversichtlicher mit BUY bis 740 (620) Fr.
Zehnder: UBS erhöht auf 89 (87) Fr. mit BUY. Lüftungsgeschäft läuft besser als gedacht. Vontobel ebenfalls "bockfest" mit BUY bis 90 (89) Fr.
Derivate: Frühe Umsätze im Call-Warrant WPGJUT auf Partners Group sowie im Knock-out-Call ONVAMV auf Nvidia. Kaufinteresse zudem in den Call-Warrants WAMWYT auf AMS Osram und WSEAST auf Sensirion.