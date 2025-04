New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf erneut etwas höher. Entspannung bei den Langfristzinsen hilft. Nvidia und Co nach den jüngsten Avancen allerdings kraftlos. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch im Angebot. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Setzen in Europa und der Schweiz heute Anschlusskäufe ein? Momentan sind die Vorzeichen wohl eher negativ. Bitcoin und andere Kryptos noch unentschlossen.