...rund 7200 Mrd $. Höchster je gemessener Wert und eine astronomisch hohe Summe. Verhält es sich mit diesen Geldern wie bei einem Fussballspiel? Warten die vielen Milliarden von Dollar "am Spielfeldrand" nur darauf, um endlich ins Spiel zu kommen und über die nächsten Wochen und Monate in Aktien angelegt zu werden? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass dem nicht zwingend so sein muss. Meist ist die Tränke zwar randvoll - doch die Pferde saufen nicht...