New Yorker Börse macht im Sitzungsverlauf Boden gut. Finanzwerte und Zykliker gefragt, Tech-Giganten nach dem guten Lauf der letzten Wochen im Angebot. US-Aktienfutures im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen erneut etwas schwächer. Knüpfen an die gestrigen Verluste an. Europa und die Schweiz noch unentschlossen.