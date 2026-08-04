New Yorker Börse schrammt vergangene Nacht nur knapp an den bisherigen Rekorden vorbei. Angesichts der hartnäckig hohen Langfristzinsen schon etwas überraschend. Geschehen momentan halt gewinngetrieben. Schwergewichte wie Microsoft oder Amazon denn auch erneut mit deutlichen Kursaufschlägen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen weitere bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Die Bäume wachsen jedoch nicht in den Himmel. Vorzeichen für Europa und die Schweiz positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs - genauso wie Gold und Silber.