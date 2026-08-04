Das ist an den Märkten passiert
...Veraxa-Paket. Neues Kursziel mit 31 (zuvor 50) Franken nun deutlich tiefer. Xlife-Aktie in den vergangenen Handelstagen zeitweise nur unwesentlich über dem 12-Monats-Tief bei 15.75 Franken.
New Yorker Börse schrammt vergangene Nacht nur knapp an den bisherigen Rekorden vorbei. Angesichts der hartnäckig hohen Langfristzinsen schon etwas überraschend. Geschehen momentan halt gewinngetrieben. Schwergewichte wie Microsoft oder Amazon denn auch erneut mit deutlichen Kursaufschlägen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen weitere bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Die Bäume wachsen jedoch nicht in den Himmel. Vorzeichen für Europa und die Schweiz positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs - genauso wie Gold und Silber.
Vorbörslich sämtliche 20 SMI-Aktien im Plus. Bei den Nebenwerten stehen etwas schwächere Straumann gefragten AMS Osram, SIG Group und Georg Fischer gegenüber. Übrige Aktienkurse vorerst vorsichtig höher gestellt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +6.4% (Zahlen, Ausblick)
SIG Group +1.2% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Straumann -0.5%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
AMS Osram: Quartalsumsatz 805 Mio € (erw. 778 Mio €). Op. Gewinn 136 Mio € (erw. 129 Mio €). Ausblick fürs laufende Quartal erfreulich. Diesjährige Finanzziele bleiben allerdings dieselben. Jefferies fühlt sich bestärkt mit BUY bis 21 Fr. Vontobel bleibt vorerst für HOLD bis 14 Fr.
Lonza: Royal Bank of Canada findet nach einer Road-Show mit Finanzchef Philip Deecke wohlwollende Worte. Bleibt für OUTPERFORM bis 760 Fr.
Bucher: Julius Bär trimmt auf 325 (335) Fr. mit HOLD. Situation im Landmaschinengeschäft weiterhin herausfordernd.
DSM-Firmenich: Goldman Sachs erhöht zähneknirschend auf 67 (65) € mit SELL. Vontobel widerspricht mit BUY bis 102 (90) Fr.
Galderma: Gleich zwei grössere Titelverkäufe aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von knapp 10 Mio Fr.
Interroll: Aktie für die UBS ein Kauf bis 2400 (2295) Fr. Geht für die zweite Jahreshälfte allerdings bloss von moderaten Margenverbesserungen aus.
Kardex: UBS trimmt auf 346 (348) Fr. mit NEUTRAL. Nimmt nach den Zahlen nur kleinere Schätzungsanpassungen vor.
Leclanché: Beantragt abermals eine Fristverlängerung für die Veröffentlichung des letztjährigen Geschäftsberichts.
Roche: US-Partner Nurix Therapeutics beginnt beim Leukämie-Wirkstoff Bexobrutideg mit einer zulassungsrelevanten Studie.
SIG Group: Citigroup will es wissen mit BUY bis 19.30 (15.20) Fr. Zuständiger Analyst lobt die Fortschritte unter dem neuen Firmenchef.
Swatch Group: Kleinerer Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von knapp 110'000 Fr. Eigentlich kaum der Rede wert...
UBS: US-Geldwäscherei-Wachhund FinCEN büsst die Grossbank mit 125 Mio $. Bank of America nicht zu bremsen mit BUY bis 51 (50) Fr. AlphaValue etwas zurückhaltender mit BUY bis 47.50 (44.80) Fr.