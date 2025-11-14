...Anlegerinnen und Anleger: Kaufen Sie Gold und Silber zu. Da Pocinci gleichzeitig den Dollar schwächer werden sieht, wird sich zeigen müssen, wie die beiden Edelmetalle aus Sicht von in Franken rechnenden Anlegern bis Ende Dezember abschneiden. Schon 24 Stunden zuvor schrieb Pocinci in der neusten Ausgabe der Publikation "Technical Investment Strategy", dass er bei Gold und Silber mit neuen Rekorden rechne. Zu diesem Zeitpunkt riet er seiner Leserschaft jedoch "bloss", bei den Edelmetallen "investiert zu bleiben".