...36'000 auf 41'000 Mrd $ hochschnellen lassen. Ökonomen der Bank of America rechnen bis zu den nächsten Präsidentschaftswahlen von 2028 mit einer Verschuldung in Höhe von 43'000 Mrd $ und bis Ende 2032 gar mit einer von rund 50'000 Mrd $. Kein Wunder, dass Anleger bei solchen Prognosen regelrecht aus US-Staatsanleihen flüchten. Nettoabfluss alleine vergangene Woche bei 2.7 Mrd $ und damit auf dem höchsten Stand seit neun Wochen. Langfristzinsen zuletzt wieder im Steigen begriffen. Sollte der Regierung in Washington zu Denken geben...