New Yorker Börse nach dem langen Wochenende flott unterwegs. Dow Jones Industrial feiert neue Rekorde. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch unter Druck. Verlieren nach Scharmützeln in der Strasse von Hormus bis zu 0.8pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwächer. Samsung-Aktie nach Zahlen 9pc tiefer. Vorgaben für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nachgebend. Ähnliches beim Gold und Silber zu beobachten.