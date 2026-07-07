Das ist an den Märkten passiert
...auf HOLD (Buy). Aktie von ABB alleine in diesem Jahr mit gut 47pc im Plus. Den Dividendenabgang aufgerechnet sind es sogar noch mehr. Hat die Nase gegenüber der Zweitplatzierten Kühne+Nagel mit einem Plus von "bloss" 19pc klar die Nase vorn.
New Yorker Börse nach dem langen Wochenende flott unterwegs. Dow Jones Industrial feiert neue Rekorde. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch unter Druck. Verlieren nach Scharmützeln in der Strasse von Hormus bis zu 0.8pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwächer. Samsung-Aktie nach Zahlen 9pc tiefer. Vorgaben für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nachgebend. Ähnliches beim Gold und Silber zu beobachten.
Schwergewicht Roche dem SMI vorbörslich eine wertvolle Stütze. Ansonsten stehen schwächere Swisscom und ABB gefragten Givaudan, Richemont und Amrize gegenüber. Bei den Nebenwerten lassen Georg Fischer, Straumann, Sulzer und Oerlikon die Muskeln spielen. AMS Osram, VAT Group und PolyPeptide unter Druck. Burckhardt ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Georg Fischer +1.7% (Bereichsverkauf)
Roche +1.2% (Produktnews)
Verlierer:
AMS Osram -2.5% (Samsung)
Burckhardt -1.9% (Dividendenabgang)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
PolyPeptide: Royal Bank of Canada geht auf SECTOR PERFORM (Outperform) bis 44 Fr. Scheint den jüngsten Übernahmespekulationen nurmehr wenig Beachtung zu schenken. Vorbörsliche Käufe im Put-Warrant PPDPJB auszumachen.
Roche: Stellt für das diesjährige Treffen der AAIC von Mitte Juli neue Langzeitdaten zum Alzheimerwirkstoff Trontinemab in Aussicht. Ein möglicher Kurstreiber?
Alcon: Spannt mit RxSight auf dem Gebiet verstellbarer Intraokularlinsen zusammen. Vereinbarung sieht eine Vorauszahlung zu Gunsten der Amerikaner in Höhe von 60 Mio $ vor. Vontobel bleibt für BUY bis 70 Fr. und die UBS sogar für BUY bis 86 Fr.
Avolta: Geht am Londoner Flughafen Heathrow mit dem ersten Bill's-Restaurant an den Start. Weitere dürften folgen.
Barry Callebaut: Research Partners senkt auf 1520 (1740) Fr. mit KAUFEN. Selbst jetzt noch das höchste mir bekannte Kursziel.
Bystronic: UBS Fund Management hält erstmals seit April 2024 weniger als 3pc am Metallverarbeiter. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Verkauf von Aktien zugrunde.
DocMorris: Swisscanto kauft Aktien zu. Steigt mit einem Stimmenanteil von gut 3pc wieder in den Olymp der bedeutenden Aktionäre auf.
Dormakaba: UBS setzt den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 61 (69) Fr. Operative Gewinnmarge neuerdings am unteren Ende der Zielbandbreite zu erwarten.
Georg Fischer: Macht den früheren Bereich Casting Solutions zu Geld. Es dürften rund 200 Mio Fr. fliessen. Vontobel bleibt für BUY bis 75 Fr.
Holcim: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 90.25 (84) Fr. Der Kurszielerhöhung liegen allerdings leicht tiefere Gewinnerwartungen zugrunde.
Medartis: UBS geht auf BUY (Neutral) bis 97 (87) Fr. Zündet die Grossbank heute auch bei dieser Aktie ein wahres Kursfeuerwerk?
SFS Group: Verkauft das Tiefziehgeschäft an den Automobilzulieferer Adval Tech. Jahresumsatz bei rund 12 Mio Fr. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 125 Fr.
SPS: Vontobel trimmt auf 142 (143) Fr. mit HOLD. Unterzieht die bankeigenen Schätzungen bloss homöopathischen Anpassungen.
Temenos: Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 89 (87) Fr. Geht von einem erfreulichen zweiten Quartal aus.
UBS: Vontobel erhöht auf 38.50 (35) Fr. mit BUY. Passt die Gewinnschätzungen auf die Zahlen hin nach oben an.
VAT Group: J.P. Morgan ist für OVERWEIGHT bis 730 (620) Fr. Auftragseingang im zweiten Quartal dürfte die durchschnittlichen Markterwartungen um mehr als 10pc übertroffen haben.
Zurich Insurance: Europäische Wettbewerbsbehörde winkt die Beazley-Übernahme durch. Was zu erwarten war...