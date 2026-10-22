Das ist an den Märkten passiert
...der Dominanz defensiver Aktien aus den Wirtschaftszweigen Gesundheit und Güter des täglichen Bedarfs. Diese beiden Titelsegmente stellten aus Anlegersicht einen wichtigen Gegenpol zum Trend hin zur künstlichen Intelligenz dar, wie Racheter weiter schreibt.
New Yorker Börse nicht zuletzt dank SpaceX bei Sitzungsende im Plus. Schwergewicht zieht auch bei anderen Tech-Giganten Käufe nach sich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings unter Druck. Verlieren aufgrund der angespannten Lage in Nahost bis zu 1.6pc. Dortige Börsen ebenfalls tiefer. Vorgaben für Europa und die Schweiz somit negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und insbesondere Silber unter Druck.
SMI vorbörslich klar im Minus. Schwergewichte Nestlé und Roche sowie Galderma die einzigen Lichtblicke. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Schindler, DKSH und Kühne+Nagel schwachen AMS Osram, VAT Group, Inficon sowie Galenica gegenüber. Dormakaba werden ex Dividende gehandelt. Auch sonst zahlenbedingt viel Bewegung...
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Galderma +2.9% (Zahlen, Ausblick)
Nestlé +1.6% (Zahlen)
Verlierer:
AMS Osram -3.2% (US-Vorgaben)
Inficon -2.6% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Nestlé: Umsatz nach neun Monaten 65.87 Mrd Fr. (erw. 65.6 Mrd Fr.). Org. Wachstum +3.7pc (erw. +3.4pc). Mengenwachstum +1.9pc (erw. 1.4pc). Diesjährige Vorgaben bleiben unangetastet. Russland-Geschäft im Umfang von 1.6 Mrd Fr. wird aus der Bilanz entfernt. Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal dürfte in Börsenkreisen gut ankommen. Kepler Cheuvreux und Vontobel bleiben beide für BUY bis 90 Fr.
Roche: Quartalsumsatz 16.13 Mrd Fr. (erw. 15.76 Mrd Fr.). Ergebnisbeitrag aus der Pharma-Division erfreulich stark, allerdings vor allem aufgrund von Rituxan, Avastin und Herceptin. Qualitätsaspekt muss daher im Auge behalten werden. Ausblick bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr. und Vontobel für BUY bis 412 Fr.
Also: Berenberg Bank erhöht auf 195 (185) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen dem starken dritten Quartal Rechnung.
Ems-Chemie : Umsatz nach neun Monaten 1.51 Mrd Fr. (erw. 1.5 Mrd Fr.). Diesjährige Umsatzvorgaben werden leicht angehoben. UBS bleibt denn auch für BUY bis 860 Fr. Kepler Cheuvreux zurückhaltender mit HOLD bis 720 Fr.
Forbo: Kepler Cheuvreux trimmt auf 910 (920) Fr. mit HOLD. Im Transformationsprozess sei Geduld gefragt, meint der zuständige Analyst.
Galderma: Quartalsumsatz 1.63 Mrd $ (erw. 1.55 Mrd $). Nemluvio 302 Mio $ (erw. 283 Mio $). Ausblick wird auf Stufe Umsatz erneut angehoben, wenn auch nicht ganz überraschend. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 215 Fr. und Jefferies für BUY bis immerhin 205 Fr.
Galenica: Umsatz nach neun Monaten 3.17 Mrd Fr. (erw. 3.22 Mrd Fr.). Diesjährige Vorgaben und die Mittelfristziele bleiben dieselben.
Kühne+Nagel: Quartalsumsatz 7.39 Mrd Fr. (erw. 6.7 Mrd Fr.). Op. Gewinn 435 Mio Fr. (erw. 412 Mio Fr.). Diesjährige Gewinnvorgaben werden nach oben angepasst. Schritt kommt nicht eben überraschend. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 250 Fr. Vontobel erhöht hingegen auf 280 (240) Fr. mit BUY.
Landis+Gyr: Hat im Rahmen des mit bis zu 37 Mio $ dotierten Aktienrückkaufprogramms bisher knapp 514'000 Aktien zu durchschnittlich 50.13 Fr. je Stück erworben.
Lem: UBS erhöht kräftig auf 640 (450) Fr. mit NEUTRAL. Kommerzielles Potenzial des Geschäfts mit Rechenzentren werde grundlegend unterschätzt.
Molecular Partners: Wirkstoffkandidat MP0730 gegen Nierenkrebs und andere Tumorarten soll weiterentwickelt werden.
Newron: Vermeldet den Abschluss der Patientenrekrutierung für eine Phase-3-Studie zum Wirkstoff Evenamide.
Novartis: Europäische Arzneimittelbehörde EMA erteilt Cosentyx die Marktzulassung für die Behandlung von PMR. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 135 Fr.
Schindler: Neunmonatsumsatz 8.16 Mrd Fr. (erw. 8.12 Mrd Fr.). Op. Gewinn 1.13 Mrd Fr. (erw. 1.11 Mrd Fr.). Margenvorgaben höher als bisher. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 275 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 330 Fr.
Valiant: Karthrin Wehrli soll Ewald Burgener ab dem kommenden Mai auf dem Chefsessel ablösen. Burgener mit guten Aussichten auf das VR-Präsidium.