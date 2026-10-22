New Yorker Börse nicht zuletzt dank SpaceX bei Sitzungsende im Plus. Schwergewicht zieht auch bei anderen Tech-Giganten Käufe nach sich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings unter Druck. Verlieren aufgrund der angespannten Lage in Nahost bis zu 1.6pc. Dortige Börsen ebenfalls tiefer. Vorgaben für Europa und die Schweiz somit negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und insbesondere Silber unter Druck.