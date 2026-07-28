Das ist an den Märkten passiert
...Ausschüttungspolitik auf der diesjährigen SMI-Rangliste allerdings bloss Mittelmass. Nun trifft auch noch eine Herunterstufung aus London ein. Für J.P. Morgan tätiger Analyst geht auf UNDERWEIGHT (Neutral) und kürzt sein Kursziel auf 125 (zuvor 140) Franken. Begründet diesen Schritt einerseits mit den zuletzt rückläufigen Prämienansätzen und andererseits mit der unattraktiven relativen Bewertung der Aktie.
New Yorker Börse gibt frühe Gewinne nahezu vollständig wieder ab. Geschehen bei den Halbleiteraktien auch weiterhin von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur sehr langsam. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 1.1pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Technologiewerte die Verlierer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch abwartend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Verkaufsdruck. Auch Gold und Silber tiefer.
SMI vorbörslich knapp behauptet. Gefragte Sika stehen schwachen Swiss Re gegenüber. Bei den Nebenwerten lassen SIG und VAT Group ihre Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Sika +5.3% (Zahlen, Ausblick)
SIG Group +4.4% (Zahlen)
Verlierer:
Swiss Re -2.6% (Herunterstufung)
AMS Osram -1.8% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sika: Halbjahresumsatz 5.59 Mrd Fr. (erw. 5.44 Mrd Fr.). Op. Gewinn 1.06 Mrd Fr. (erw. 1.02 Mrd Fr.). Diesjährige Wachstumsvorgaben überraschend erhöht, die Margenvorgaben leicht gesenkt. Aktie bereits gestern im späten Handel gefragt. Morgan Stanley bleibt für EQUAL-WEIGHT bis 176 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 220 Fr. und die Berenberg Bank sogar mit BUY bis 226 Fr.
Temenos: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 90 (95) Fr. Nimmt nach den Zahlen nur homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
Cosmo: Capital Group hat sich zuletzt von Aktien getrennt. US-Fondsriese hält erstmals seit Februar weniger als 5pc am aufstrebenden Pharmaunternehmen.
Dätwyler: UBS setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 181 (201) Fr. Zuständiger Analyst streicht seine Gewinnschätzungen um bis zu 13pc zusammen.
Forbo: Halbjahresumsatz 545.7 Mio Fr. (erw. 535.1 Mio Fr.). Op. Gewinn 41.9 Mio Fr. (erw. 41.6 Mio Fr.). Vertröstet in Bezug auf neue Mittelfristziele auf Oktober. Vontobel bleibt für BUY bis 1100 Fr.
Galderma: Berenberg Bank ist für BUY bis 204 (200) Fr. und Vontobel immerhin für BUY bis 190 (182) Fr.
Kühne+Nagel: Goldman Sachs erhöht auf 235 (230) Fr. mit BUY. Julius Bär widerspricht mit HOLD bis 210 (190) Fr.
Lem: Quartalsumsatz 85.1 Mio Fr. (erw. 80.6 Mio Fr.). Op. Gewinn 12.4 Mio Fr. (erw. 6.8 Mio Fr.). Auftragsbücher randvoll. Bleibt beim Ausblick jedoch vage. Berenberg Bank bleibt für HOLD bis 395 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 600 Fr.
Nestlé: Julius Bär ist für BUY bis 94 (95) Fr. Eine der wenigen Kurszielanpassungen nach den Zahlen vom Donnerstag.
R&S Group: Grossaktionär Moneta Asset Management reduziert das Aktienpaket erneut. Diesmal auf unter 3pc.
Roche: Bernstein Société Générale erhöht auf 434.50 (395) Fr. mit OUTPERFORM. Höchstes mir bekanntes Kursziel für den Partizipationsschein der Basler.
SFS Group: Octavian trimmt auf 142 (145) Fr. mit HOLD. Julius Bär ist hingegen für HOLD bis 140 (130) Fr.
SGS: Bernstein Société Générale will es wissen mit OUTPERFORM bis 110 (103) Fr. Julius Bär zurückhaltender mit HOLD bis 98 (94) Fr.
SIG Group: Halbjahresumsatz 1.56 Mrd Fr. (erw. 1.54 Mrd Fr.). Op. Gewinn 243.7 Mio Fr. (erw. 224.2 Mio Fr.). Verbesserungen bei den op. Gewinnmargen kommen in Analystenkreisen gut an. Ausblick bestätigt. Vontobel bleibt für HOLD bis 13.50 Fr. UBS zuversichtlicher mit BUY bis 15 Fr.
Sulzer: Halbjahresumsatz 1.67 Mrd Fr. (erw. 1.69 Mrd Fr.). Op. Gewinn 258.7 Mio Fr. (erw. 253.8 Mio Fr.). Ausblick bleibt erwartungsgemäss derselbe. Vontobel bleibt für HOLD bis 175 Fr.
VAT Group: Aktie für Goldman Sachs ein Kauf bis 766 (719) Fr. und für die Citigroup sogar bis 850 (730) Fr. Der Himmel ist das Limit...
Vontobel: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von gut 400'000 Fr. Citigroup erhöht auf 83 (75.50) Fr. mit NEUTRAL.