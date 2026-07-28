New Yorker Börse gibt frühe Gewinne nahezu vollständig wieder ab. Geschehen bei den Halbleiteraktien auch weiterhin von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur sehr langsam. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 1.1pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Technologiewerte die Verlierer. Europa und die Schweiz zur Stunde noch abwartend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Verkaufsdruck. Auch Gold und Silber tiefer.