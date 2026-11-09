...Roland Pfänder nicht davon ab, sein Anlageurteil auf UNDERPERFORM (Neutral) zu senken. Kursziel mit 135 Franken mehr als 10pc unter dem Schlussstand vom Freitag. Pfänder begründet den Schritt unter anderem mit den rückläufigen Prämienansätzen im Neugeschäft. Warnt zudem vor einer Wettbewerbsverschärfung in der Rückversicherungsindustrie.