Das ist an den Märkten passiert
...Roland Pfänder nicht davon ab, sein Anlageurteil auf UNDERPERFORM (Neutral) zu senken. Kursziel mit 135 Franken mehr als 10pc unter dem Schlussstand vom Freitag. Pfänder begründet den Schritt unter anderem mit den rückläufigen Prämienansätzen im Neugeschäft. Warnt zudem vor einer Wettbewerbsverschärfung in der Rückversicherungsindustrie.
New Yorker Börse vor dem Wochenende mit einem kursseitigen Aufatmen. Tech-Giganten nach den Verlusten der vorangegangenen Tage gefragt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nach Spionage-Vorwürfen beim Schwergewicht Nvidia (Aktie nachbörslich 5pc tiefer) allerdings mit angezogener Handbremse unterwegs. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen teilweise deutlich tiefer. Gold und Silber hingegen gefragt.
Schwergewicht Novartis zieht den SMI vorbörslich nach unten. Swiss Re und Amrize ebenfalls schwach. Bei den Nebenwerten sorgen Temenos sowie Huber+Suhner für die wenigen Lichtblicke.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Temenos +1.0% (Kurszielerhöhung)
Huber+Suhner +0.7% (Gegenbewegung)
Verlierer:
Novartis -2.1% (Produktrückschlag)
Amrize -2.1% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Amrize: Berenberg Bank verliert die Geduld mit HOLD (Buy) bis 46 (48) $. Dachgeschäft dürfte sich 2027 nur langsam beleben.
Accelleron: UBS geht mit Trippelschritten auf 93.50 (93) Fr. mit BUY. Belebung beim Schiffbau spricht auch für höhere Einnahmen aus dem Service-Geschäft.
Autoneum: Kepler Cheuvreux erhöht auf 137 (130) Fr. mit HOLD. Übernahme der französischen Trèves zu einem attraktiven Preis.
Burckhardt: UBS ist für NEUTRAL bis 500 (485) Fr. Trägt mit den Anpassungen der Belebung beim Schiffbau Rechnung. Berenberg Bank ist hingegen für BUY bis 630 (620) Fr.
Cicor: Erhält den Zuschlag für zwei mehrjährige Rüstungsaufträge. Schon 2027 sollten Umsätze im Umfang von rund 20 Mio Fr. anfallen. UBS bleibt für BUY bis 167 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Dormakaba: UBS startet wieder mit NEUTRAL bis 71 (61) Fr. Zuständiger Analyst streicht seine Gewinnschätzungen allerdings um bis zu 18pc (!!!) zusammen.
Julius Bär: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 82 (80) Fr. Mit der Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms verlagert sich das Interesse wieder aufs Tagesgeschäft.
Medacta: Octavian setzt den Rotstift an mit HOLD bis 135 (150) Fr. und die Deutsche Bank ebenfalls mit HOLD bis 112 (121) Fr.
Novartis: Gen-Therapie Zolgensma wird bei zwei Patienten in Verbindung mit Tumoren gebracht. Jefferies erhöht dennoch auf 125 (110) Fr. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
R&S Group: UBS erhöht auf 24.10 (23.30) Fr. mit BUY. Org. Umsatzwachstum dürfte mit Blick aufs kommende Jahr anziehen.
Roche: Citigroup will es wissen mit BUY bis 440 (400) Fr. Brustkrebsmittel Giredestrant dürfte den Markt von hinten aufrollen.
Sandoz: Bringt in Brasilien mit Owozy erstes eigenes GLP-1-Mittel auf den Markt. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Therapiegebiet, wie Händler meinen. Vontobel zeigt sich wenig überrascht mit HOLD bis 80 Fr. ZKB deutlich zuversichtlicher mit ÜBERGEWICHTEN.
SIG Group: UBS ist für BUY bis 17 (16) Fr. Geplante Neuausrichtung auf Maschinen für aseptische Kartonverpackungen könnte den Unternehmenswert steigern.
Temenos: Goldman Sachs erhöht auf 100 (98) Fr. mit NEUTRAL. Fortschritte beim Ausbau des US-Geschäfts dürften 2027 über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.