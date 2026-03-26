Das ist an den Märkten passiert
...seit Mitte Januar UNDERPERFORM (zuvor Market Perform), was einer Verkaufsempfehlung gleichzusetzen ist. Kursziel bei gerade einmal 120 Franken. Finanzwertespezialisten berichten nun von rückläufigen Prämienansätzen im Nichtleben-Rückversicherungsgeschäft und befürchten, dass sich die Gewinnerwartungen an den Rückversicherer und seine Rivalen mit Blick aufs 2027 als zu hoch erweisen könnten. Unterstreichen damit ihre negative Haltung für die Aktie.
New Yorker Börse nach richtungslosem Sitzungsverlauf mit moderaten Aufschlägen. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen bleibt ungemütlich. US-Aktienfutures heute früh im Angebot. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen tiefer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz somit negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen nachgebend. Gold und Silber ebenso. Blackrock warnt vor Ölpreisen von bis zu 150 $. Heftig...
Schwergewicht Roche vorbörslich einziger SMI-Titel im Plus. Bei den Nebenwerten werden EFG, Schindler und Oerlikon ex Dividende gehandelt. Swissquote nach Heraufstufung fest.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Swissquote +3.7% (Heraufstufung)
Roche +0.1%
Verlierer:
Oerlikon -20.5% (ex Dividende)
EFG International -3.1% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
SIG Group: Cevian Capital hat wacker Aktien zugekauft. Für seine aktive Einflussnahme bei Unternehmen gefürchteter Finanzinvestor hält neuerdings gut 5.6pc am Verpackungsmaschinenhersteller. Gestrige Heraufstufung durch die UBS "gut getimed", wie Händler meinen. Barclays ist für OVERWEIGHT bis 13 (12) Fr.
BCV: Gleich mehrere Titelverkäufe aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von 1.1 Mio Fr. Zu dieser Zeit des Jahres nicht eben ungewöhnlich.
GAM: Schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einem op. Verlust von 60.2 Mio Fr. vor Steuern ab. Verwaltete Kundenvermögen -23pc auf 12.5 Mrd Fr.
HBM: Übernahme der Portefeuillefirma Terns durch die amerikanische Merck spült einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in die Kasse des Anlage-Vehikels von Henri B. Meier (ex-Finanzchef von Roche).
Kühne+Nagel: Aktie für Goldman Sachs ein Kauf bis 215 (210) Fr. Bank of America zurückhaltender mit NEUTRAL bis 197 (178) Fr.
Sika: Bauchemiespezialist beteiligt sich mit 2.9 Mio Fr. an der Finanzierungsrunde für den ETH-Spinoff Mesh. Aktie heute ex Dividende. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 255 Fr.
Skan: UBS setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 65 (75) Fr. Medtechfirma bleibe trotz kurzfristigen Projektverzögerungen ein Wachstumsunternehmen mit guten Aussichten.
Swatch Group: Julius Bär erhöht auf 180 (165) Fr. mit HOLD. Hohe Lagerbestände und Überkapazitäten belasten die Rentabilität auch weiterhin.
Swissquote: AlphaValue geht auf ADD (Reduce). Londoner Analyst erachtet die jüngste Aktienschwäche als übertrieben.
Zurich Insurance: Deutsche Bank startet wieder mit HOLD bis 580 Fr. Bilanz selbst nach der milliardenschweren Beazley-Übernahme grundsolide.