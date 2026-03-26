...seit Mitte Januar UNDERPERFORM (zuvor Market Perform), was einer Verkaufsempfehlung gleichzusetzen ist. Kursziel bei gerade einmal 120 Franken. Finanzwertespezialisten berichten nun von rückläufigen Prämienansätzen im Nichtleben-Rückversicherungsgeschäft und befürchten, dass sich die Gewinnerwartungen an den Rückversicherer und seine Rivalen mit Blick aufs 2027 als zu hoch erweisen könnten. Unterstreichen damit ihre negative Haltung für die Aktie.