New Yorker Börse mit neuem Rekordhoch. Nun auch beim breit gefassten S&P-500-Index. "Blutbad" am dortigen Anleihenmarkt für einmal ohne Folgen für Technologiewerte. US-Aktienfutures nachbörslich jedoch im Angebot. Trump-Nachfolger Biden will Strafzölle gegen China nicht einfach so fallenlassen. Asiatische Börsen uneinheitlich. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Setzen höhere Dollar-Zinsen hiesigen Wachstumsaktien wie Logitech, Sika oder Bachem zu?