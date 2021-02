New Yorker Börse mit kräftiger Erholung. Dow Jones Industrial Index gar mit neuen Rekorden. Tech-Giganten einmal mehr ein Bremsklotz. Kursfeuerwerk hingegen bei Aktien wie GameStop oder AMC Entertainment. Derivatgetrieben, so Beobachter. US-Aktienfutures im asiatischen Handel flott unterwegs und um bis zu 0.2 Prozent höher. Stimmung an den dortigen Börsen ausgelassen. Sollte auf Europa und die Schweiz abfärben.