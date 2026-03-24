New Yorker Börse vergangene Nacht mit einem vorübergehenden Aufbäumen. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende jedoch nur unwesentlich über ihren Tagestiefstständen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures machen heute früh im asiatischen Handel anfängliche Verluste wett. Gewinnen zur Stunde bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Gold und Silber hingegen auch weiterhin unter Druck.