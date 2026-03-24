Das ist an den Märkten passiert
...50pc (zuvor 55pc). Reduktion geht zu Gunsten des Rohstoffanteils, welcher auf 15pc (zuvor 10pc) steigt. Taktische Liquidität wie bis anhin bei 5pc. Restliche 30pc Festverzinsliche. Gefühlt die erste mir bekannte Reduktion der Aktienquote seit langen Monaten. Folgen weitere Banken diesem Beispiel? Einmal mehr fällt auf: Man ist nicht pro-aktiv sondern reaktiv unterwegs.
New Yorker Börse vergangene Nacht mit einem vorübergehenden Aufbäumen. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende jedoch nur unwesentlich über ihren Tagestiefstständen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures machen heute früh im asiatischen Handel anfängliche Verluste wett. Gewinnen zur Stunde bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Gold und Silber hingegen auch weiterhin unter Druck.
SMI vorbörslich knapp im Plus. Alcon und Givaudan die einzigen Indexkomponenten mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen schwache Inficon gefragten SIG Group und Tecan gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
SIG Group +3.6% (Kaufempfehlung)
Tecan +3.1% (neuer Grossaktionär)
Verlierer:
Inficon -4.9% (Zahlen, Ausblick)
Givaudan -1.2% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: UBS bleibt für SELL und streicht das Kursziel auf 3.50 (5) Fr. zusammen. Tiefstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie.
Nestlé: Kepler Cheuvreux verteidigt die zuletzt schwache Aktie. Geht im laufenden Quartal trotz Säuglingsnahrungs-Skandal von einer Belebung aus. Zuständiger Analyst bleibt für BUY bis 90 Fr. Jefferies erhöht immerhin auf 80 (77) Fr. mit HOLD.
Burckhardt: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 720 (770) Fr. Servicegeschäft aufgrund der Handelsunsicherheiten unter Druck.
Cosmo: Jefferies setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 140 (150) Fr. Umsatzschätzungen werden um bis zu 29pc (!!!) zusammengestrichen.
Curatis: Jahresumsatz 10.8 Mio Fr. Op. Verlust 1.5 Mio Fr. Will noch in diesem Jahr den Break-even erreichen.
Givaudan: Deutsche Bank geht auf HOLD (Buy) bis 3000 (3750) Fr. Warnt in Sachen Gewinnmargen vor schwierigen Monaten, insbesondere im lukrativen Geschäft mit Feinduftstoffen.
Implenia: Kepler Cheuvreux verteidigt die Aktie mit BUY bis 90 Fr. Kürzt die diesjährigen Gewinnschätzungen allerdings um gut 8pc.
Inficon: Diesjährige Umsatz- und Gewinnvorgaben klar tiefer als erwartet. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 122 Fr. Vontobel senkt auf 115 (126) Fr. mit HOLD.
Newron: Schliesst das Jahr 2025 mit einem Verlust in Höhe von 13.2 Mio € ab. Flüssige Mittel per Ende Dezember bei 28.9 Mio €.
Partners Group: Weitere Titelkäufe aus der Teppich-Etage. Diesmal im Gesamtbetrag von knapp 5 Mio Fr.
SIG Group: Goldman Sachs startet wieder mit BUY bis 16 Fr. Eines der führenden Unternehmen in einem Wachstumsmarkt mit hohen Eintrittsbarrieren.
Skan: Jahresumsatz 333.3 Mio Fr. (erw. 330 Mio Fr.). Op. Gewinn 38.6 Mio Fr. (erw. 36 Mio Fr.). Diesjährige Gewinnvorgaben kommen eher vorsichtig daher. UBS bleibt für BUY bis 75 Fr.
Sonova: Basler KB senkt auf 180 (194) Fr. mit MARKTGEWICHTEN und J.P. Morgan sogar auf 158 (176) Fr. mit UNDERWEIGHT.
Stadler Rail: Während andere Banken ihre Kursziele geht J.P. Morgan in die andere Richtung mit UNDERWEIGHT bis 19.40 (20.30) Fr.
Swissquote: Vontobel ist für HOLD bis 440 (540) Fr. Trägt dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Monate Rechnung.
Tecan: Stephan Schmidheiny nistet sich mit seinem Investment-Vehikel mit gut 3pc beim Laborausrüster ein.