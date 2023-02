New Yorker Börse nach einer Achterbahnfahrt mit kräftigen Kursgewinnen. Fed-Chef "Jay" Powell mit ermutigenden Aussagen zur Teuerungsentwicklung. Kurs der Meme-Aktie Bed Bath & Beyond bricht ein. Grösster Tagesverlust in der Geschichte des Detailhändlers. US-Aktienfutures im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz dennoch flott unterwegs.