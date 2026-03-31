Das ist an den Märkten passiert
...Aktienverkäufe, wie aus offiziellen Statistiken hervorgeht. Sprich: Amerikanische Firmenlenker machen selbst zu jetzigen Kursen noch Kasse. Situation bei uns an der Schweizer Börse um einiges besser. Vereinzelt Titelkäufe zu beobachten – etwa bei Interroll, der Partners Group, Holcim oder der Swiss Marketplace Group. Häufung von Titelverkäufen gerade zu dieser Zeit des Jahres eigentlich nicht eben ungewöhnlich. Dennoch zeugt der Verkaufsüberhang nicht gerade von Zuversicht in die eigene Aktie.
New Yorker Börse auch zu Wochenbeginn uneinheitlich. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende nur unwesentlich über den Tagestiefstständen. Geschehen bei Nvidia und Co erneut ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiaitschen Handel denn auch erholt. Gewinnen bis zu 0.9pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. In Sachen Geopolitik zwischen Hoffen und Bangen. Europa und die Schweiz etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen orientierungslos. Gold und Silber hingegen freundlich. Knüpfen nahtlos an die gestrigen Gewinne an.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von UBS und Swiss Life. Givaudan einziger Blue Chip mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Sonova und Galderma schwachen VAT Group gegenüber. DKSH werden ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Sonova +1.4% (Heraufstufung)
SoftwareOne +1.4% (Ausblick, Dividende)
Verlierer:
DKSH -3.5% (ex Dividende)
VAT Group -3.0% (Umsatzwarnung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
VAT Group: Spricht in letzter Minute eine Umsatzwarnung fürs erste Quartal aus. Umsatz zwischen Januar und März mit rund 215 Mio Fr. klar unter den in Aussicht gestellten 240 bis 260 Mio Fr. Auftragsbücher allerdings randvoll. Ziele fürs ganze Jahr werden denn auch bestätigt. Aktie bereits gestern im späten Handel unter Druck. Ahnte da jemand etwas...? Vontobel bleibt für BUY bis 580 Fr. und die Berenberg Bank für HOLD bis 466 Fr.
Givaudan: Berenberg Bank geht auf HOLD (Buy) bis 2915 (3580) Fr. Warnt vor einer Absatzflaute im lukrativen Geschäft mit Feinduftstoffen. Bereits die dritte Herunterstufung innerhalb weniger Tage. Es riecht förmlich nach einer Zahlenenttäuschung.
Amrize: Jefferies senkt auf 45.70 (46.50) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen den schlechten Witterungsbedingungen Rechnung.
BioVersys: Arbeitet künftig mit Hackensack Meridian Health zusammen, um gemeinsam Ansamycin-Kandidaten zu entwickeln.
DKSH: Schliesst eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Limagrain Ingredients für Südostasien ab. Aktie heute ex Dividende.
Dormakaba: Beim Schliesstechnikanbieter gehen gleich mehrere Aufträge aus dem Gesundheitsbereich ein. Allerdings keine Angaben zu deren Umfang.
Geberit: Jefferies ist für BUY bis 669 (687) Fr. US-Investmentbank zählt die Aktie zu den Favoriten unter den europäischen Bauzulieferern.
Holcim: Schliesst den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an der peruanischen Cementos Pacasmayo ab. Transaktion gleich ab dem ersten Jahr gewinnsteigernd. Jefferies senkt dennoch auf 73.20 (80.20) Fr. mit HOLD.
Jungfraubahn: Op. Jahresgewinn 138.4 Mio Fr. (erw. 138.3 Mio Fr.). Dividende 8.50 Fr. (erw. 7.92 Fr.) je Aktie. Rückläufige Anzahl Gäste auf dem Jungfraujoch in Folge des Kriegs im Nahen Osten. Was zu erwarten war. Vontobel bleibt für HOLD bis 260 Fr.
Richemont: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 180 (195) Fr. Geht auch weiterhin von einem erfreulichen Geschäft mit Luxusschmuck aus.
Romande Energie: Jahresumsatz 788.5 Mio Fr. (erw. 811.5 Mio Fr.). Op. Gewinn 38.6 Mio Fr. (erw. 44.9 Mio Fr.). ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Sika: Kepler Cheuvreux setzt den dicken Rotstift an. Ist neuerdings noch für BUY bis 175 (255) Fr. Hegt berechtigte Zweifel an der zeitnahen Erreichbarkeit der Mittelfristziele.
SoftwareOne: Dividende -50pc (!!!) auf 0.15 Fr. (erw. 0.27 Fr.) je Aktie. Einschneidende Dividendenkürzung dürfte an der Börse gar nicht gut ankommen. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Sonova: Geht eine Partnerschaft mit dem Singapore Economic Development Board für die Region Asien/Pazifik ein. J.P. Morgan geht auf NEUTRAL (Underweight) bis 163 (158) Fr. Barclays senkt hingegen auf 160 (185) Fr. mit UNDERWEIGHT und Vontobel auf 200 (225) Fr. mit HOLD.
UBS: Politik in Bern in Sachen strengere Eigenmittelvorschriften zu Kompromissen bereit, wie die renommierte Financial Times in Erfahrung gebracht haben will.
Temenos: Julius Bär trimmt auf 70 (80) Fr. mit HOLD. Neue Mittelfristziele erscheinen weitestgehend eingepreist.
Zurich Insurance: Aktie der Woche bei Julius Bär. Zürcher Bank bleibt für BUY bis 660 Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel.
Derivate: Frühe Umsätze in den beiden Put-Warrants WDA1YX und WDAPJV sowie im Knock-out-Put ODA1PT auf den DAX. Auffällige Aktivitäten ausserdem im Put-Warrant SWCPJB auf SoftwareOne.