New Yorker Börse auch zu Wochenbeginn uneinheitlich. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende nur unwesentlich über den Tagestiefstständen. Geschehen bei Nvidia und Co erneut ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiaitschen Handel denn auch erholt. Gewinnen bis zu 0.9pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. In Sachen Geopolitik zwischen Hoffen und Bangen. Europa und die Schweiz etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen orientierungslos. Gold und Silber hingegen freundlich. Knüpfen nahtlos an die gestrigen Gewinne an.