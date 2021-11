New Yorker Börse mit kräftiger Erholung kurz vor Sitzungsende. Abermals neue Indexrekorde zu vermelden. US-Aktienfutures im asiatischen Handel knapp gehalten gestellt. Dortige Börsen mehrheitlich tiefer. Gilt insbesondere für die beiden Sorgenkinder China und Hongkong, nach erneuten Zahlungsausfällen bei einem Immobilienentwickler. In Europa und der Schweiz dennoch ein versöhnlicher Wochenschluss zu erwarten.

Relief Therapeutics: US-Gesundheitsbehörde FDA lehnt Notfallzulassung für Covid-19-Mittel Aviptadil ab. Ein herber Rückschlag.

Temenos: Gestern Nachmittag kräftige Kursgewinne im Zuge aggressiver Käufe in Call-Warrants wie TEMBBZ, TEMCJB oder auch WTEATV. Könnte die jüngsten Übernahmespekulationen wieder aufflammen lassen.

ABB: Berenberg Bank ist für HOLD bis 28 (25) Fr. Hebt die randvollen Auftragsbücher hervor.

Adecco: Julius Bär kürzt auf 50 (57) Fr. mit HOLD.

Bossard: Stifel geht auf HOLD (Buy) bis 365 Fr.

Credit Suisse: Deutsche Bank geht auf HOLD (Buy) bis 11 Fr. Geduld sei gefragt, bis die neuen Mittelfristziele erreicht würden. Royal Bank of Canada ist für SECTOR PERFORM bis 11.50 (10.50) Fr.

Dormakaba: Übernimmt französische Fermatic. Stillschweigen zum Kaufpreis vereinbart. Vontobel bleibt für HOLD bis 690 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.

Geberit: Aktie für Morgan Stanley ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 576 (562) Fr. Margenentwicklung dürfte ihren Höhepunkt bereits durchschritten haben. Mirabaud Securities kürzt auf 765 (770) Fr. mit HOLD.

Gurit: Stifel startet mit HOLD bis 1500 Fr.

Landis+Gyr: Mirabaud Securities ist für HOLD bis 62 (60) Fr.

Lonza: Steckte die Umsatzwarnung von Moderna gestern im späten Handel überraschend gut weg. US-Partner rechnet für 2021 mit Covid-19-Impfstoffumsätzen zwischen 15 und 18 Mrd $. Analysten gingen bisweilen von knapp 20 Mrd $ aus.

Novartis: Legt erfreuliche Studienergebnisse zum Nieren-Medikament Iptacopan vor. UBS geht dennoch auf NEUTRAL (Buy) bis 80 (92) Fr. Befürchtet eine Wachstumsverlangsamung.

Roche: Berenberg Bank erhöht auf 375 (340) Fr. mit HOLD. Trägt dem Kauf des Aktienpakets Rechnung.

Schweiter: Stifel startet mit BUY bis 1660 Fr.

SGS: Unterzeichnet nachhaltigkeitsorientierten Kreditrahmen in Höhe von 1 Mrd €. Leistet damit Pionierarbeit. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 2850 Fr.

Swisscom: Aktie für J.P. Morgan ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 620 (624) Fr. Gewinnschätzungen werden um bis zu 3pc erhöht.

Ypsomed: Vontobel will es wissen, erhöht auf 190 (175) Fr. mit BUY. Trägt mit diesen Anpassungen dem starken Zahlenkranz und den höheren Jahresvorgaben Rechnung.

Zur Rose: Elektronische Medikamentenrezepte werden in Deutschland wie ursprünglich geplant am 1. Januar 2022 eingeführt. Allerdings mit Ausnahmen. Short-Squeeze in drei, zwei, eins...?

Derivate: Auffällige Umsätze im Call-Warrant YPSAJB auf Ypsomed, im Put-Warrant NOVPJB auf Novartis sowie im Long Mini-Future MSIAKV auf die Silber-Unze.