New Yorker Börse flirtet schon seit Tagen mit der bisherigen Bestmarke. Ohne Erfolg. Knapp darunter setzen jeweils Abgaben ein. Diese werden bisher jedoch gut absorbiert. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel höher gestellt. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Hoffnung gilt möglichen Fortschritten im Handelszwist zwischen Washington und China. US-Teuerungszahlen vom Nachmittag dürften auch in Europa und der Schweiz in letzter Minute noch über die Wochenbilanz entscheiden. Bitcoin wieder über 110'000 $. Ethereum und andere Kryptowährungen deutlich erholt. Gold und Silber grenzen jüngste Verluste noch nicht ein.