New Yorker Börse erneut mit satten Gewinnen. Kräftige Kurserholung bei den Tech-Giganten. Entspannung am Anleihenmarkt hilft. US-Aktienfutures im asiatischen Handel heute früh allerdings im Angebot. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Mal schauen, wie sich Europa und die Schweiz heute so schlagen. Setzen erneut Anschlusskäufe ein?