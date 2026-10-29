...jetzt wohl gefallen sei. Nicht zuletzt auch aufgrund der Mid-Term-Wahlen in den USA sei für die Zeit bis Ende Dezember mit steigenden Kursnotierungen zu rechnen, wie die Experten schreiben. Stützen sich dabei auf Erhebungen für den US-Leitindex S&P 500 seit dem Jahr 1928 ab. Auch die bankeigenen Aktienstrategen sind ungebrochen zuversichtlich für die westlichen Aktienmärkte.