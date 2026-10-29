Das ist an den Märkten passiert
...jetzt wohl gefallen sei. Nicht zuletzt auch aufgrund der Mid-Term-Wahlen in den USA sei für die Zeit bis Ende Dezember mit steigenden Kursnotierungen zu rechnen, wie die Experten schreiben. Stützen sich dabei auf Erhebungen für den US-Leitindex S&P 500 seit dem Jahr 1928 ab. Auch die bankeigenen Aktienstrategen sind ungebrochen zuversichtlich für die westlichen Aktienmärkte.
New Yorker Börse nach einer wahren Achterbahnfahrt bei Sitzungsende etwas höher. Zinsseitiger Nullentscheid durch die Fed war so erwartet worden. Kaum Bewegung bei den Langfristzinsen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel unter Druck. Verlieren bis zu 1.1pc. Google-Mutter Alphabet nach Zahlenenttäuschung nachbörslich schwach. Asiatische Börsen uneinheitlich. Technologiewerte belasten. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber ebenfalls.
SMI vorbörslich leicht im Plus, angeführt von Logitech. Amrize und Sandoz hingegen tiefer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Oerlikon, Idorsia und Avolta schwachen Vontobel gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Oerlikon +2.6% (Zahlen)
Idorsia +1.6% (Vertriebsvereinbarung)
Verlierer:
Amrize -4.1% (Zahlen, Ausblick)
Vontobel -2.9% (Zwischenbericht)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Amrize: Quartalsumsatz 3.77 Mrd $ (erw. 3.81 Mrd $). Op. Gewinn 1.08 Mrd $ (erw. 1.1 Mrd $). Zweite Reduktion der diesjährigen Ziele in Folge dürfte in Börsenkreisen vermutlich nicht gut ankommen. Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Jetzt wären eigentlich zusätzliche Rückkäufe gefragt... Vontobel senkt auf 40 (46) Fr. mit BUY. Kepler Cheuvreux bleibt vorerst für BUY bis 48.50 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Roche: Zwei weitere Titelverkäufe aus dem Verwaltungsratsgremium im Gesamtbetrage von knapp 4.8 Mio Fr. Es wird fleissig Kasse gemacht.
ABB: Skandinaviska Enskilda Banken, kurz SEB, geht auf BUY (Hold) bis 1035 (940) SEK für die in Stockholm gehandelten Stücke.
Avolta: Quartalsumsatz 4 Mrd Fr. (erw. 3.91 Mrd Fr.). Org. Wachstum +4.6pc (erw. +3.4pc). Op. Kerngewinn 464 Mio Fr. (erw. 457 Mio Fr.). Ausblick bestätigt. Jefferies bleibt für HOLD bis 46 Fr. und Vontobel für HOLD bis 51 Fr. Basler KB erhöht auf 47 (45) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
Bucher: Octavian trimmt auf 350 (363) Fr. mit HOLD. Berenberg Bank erhöht auf 366 (360) Fr. ebenfalls mit HOLD.
Cicor: Aktie für die UBS ein Kauf bis 167 (173) Fr. Zuständiger Analyst streicht seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre um bis zu 11pc zusammen.
DocMorris: Rivalin Redcare Pharmacy mit erfreulich starkem drittem Quartal. Rx-Umsätze in Deutschland +57pc (!!!). Ein Schuss vor den Bug der vielen Leerverkäufer.
Dormakaba: Vontobel ist für HOLD bis 75 (70) Fr. Randvolle Auftragsbücher verbessern die Vorhersehbarkeit.
Idorsia: Umsatz nach neun Monaten 172 Mio Fr. Op. Verlust 99 Mio Fr. Flüssige Mittel per Ende September bei 85 Mio Fr. Allschwiler gehen eine Zusammenarbeit mit SPV zwecks Kommerzialisierung des Blutdrucksenkers Aprocitentan ein.
Implenia: Erhält den Zuschlag für den Neubau des Spitals Schaffhausen. Auftragsvolumen bei mehr als 165 Mio Fr.
Inficon: Berenberg Bank ist für BUY bis 220 (210) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem starken dritten Quartal und den höheren Jahresvorgaben Rechnung.
Lastminute: Quartalsumsatz 99.1 Mio € (erw. 101.3 Mio €). Op. Gewinn 18.4 Mio € (erw. 18.2 Mio €). Jahresvorgaben werden gesenkt.
Logitech: Aktie für Goldman Sachs ein Kauf bis 99 (95) Fr. Deutsche Bank widerspricht mit HOLD bis 72 (75) Fr.
Novartis: J.P. Morgan will es wissen mit OVERWEIGHT bis 145 (135) Fr. Bernstein Société Générale deutlich zurückhaltender mit MARKET PERFORM bis 127.08 (132.84) Fr.
Oerlikon: Quartalsumsatz 421 Mio Fr. (erw. 408 Mio Fr.). Auftragseingang 458 Mio Fr. (erw. 447 Mio Fr.). Beim Ausblick bleibt alles beim Alten. Ist die Wolfram-Party dennoch bald einmal zu Ende? UBS ist für BUY bis 6.30 Fr. und Royal Bank of Canda für SECTOR PERFORM bis 5 Fr.
Phoenix Mecano: Quartalsumsatz 193.7 Mio € (erw. 187.3 Mio €). Auftragseingang 204.8 Mio € (erw. 190.8 Mio €). ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
PolyPeptide: Auch Medtech-Pionier Rudolf Maag hat sein Aktienpaket nun angedient. Besser spät als nie...
Swiss Life: J.P. Morgan ist für UNDERWEIGHT bis 775 (765) Fr. Widerspricht damit der Berenberg Bank mit ihrem rekordhohen neuen Kursziel von gestern.
Valiant: UBS trimmt auf 154 (165) Fr. mit NEUTRAL. Gewinnschätzungsreduktionen im Zuge tieferer Annahmen für die Nettozinserträge.
Vontobel: Nettoneugeld erste neun Monate 1.9 Mrd Fr. (erw. 3.5 Mrd Fr.). Verwaltete Kundenvermögen 255.1 Mrd Fr. (erw. 257.1 Mrd Fr.). Institutionelle Kunden ziehen Gelder in Höhe von 2 Mrd Fr. ab.